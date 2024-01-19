Skandallar Peş Peşe: Khloe Kardashian Kürk Karşıtı Reklamına Rağmen Gerçek Hayvan Kürküyle Görüntülendi
Skandallar Peş Peşe: Khloe Kardashian Kürk Karşıtı Reklamına Rağmen Gerçek Hayvan Kürküyle Görüntülendi
Khloe Kardashian yıllar önce yaptığı kürk karşıtı reklamdan sonra Aspen'de kürk giyerken kameralara yakalandı. Detaylar içeriğimizde👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kardashian-Jenner ailesi Amerika'nın en bilinen ve zengin ailelerinden biri.
Kendileri sezonlar boyunca yaptıkları reality şov ve reklamlarla ünlerini her geçen sene büyüttüler ve şuanki şöhret noktasına geldiler.
Ailenin üçüncü kızı olan Khloe Kardashian küçüklüğünden beri annesinin güzellik algıların uymamasına rağmen bu süreçte dalga geçilen kilolarını verip Kardashian'ların güzellik kalıplarına uymayı başarmış bir isim.
Kilolarıyla gündeme gelen bu isim zamanında kilo verdiren ilaçların reklamlarını da yapmış fakat kendi vücudundaki etkilerini kanıtlayamamıştı.
Khloe Kardashian 2008 yılında bir marka ile yaptığı iş birliğinde kullandığı "Gerçek kürk yerine çıplak gitmeyi tercih ederim" sözleri bugün olay oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aspen'e kayak tatiline giden Khloe Kardashian'ın üzerindeki kürk dikkatlerden kaçmadı ve akıllara yıllara önce yapılan kürk karşıtı bu kampanyaya katılması linç yemesine neden oldu.
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın