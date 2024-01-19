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Beynindeki Tümör Nedeniyle Acil Ameliyata Alınan Şimal'den İlk Fotoğraf Geldi!

Beynindeki Tümör Nedeniyle Acil Ameliyata Alınan Şimal'den İlk Fotoğraf Geldi!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 14:39

2 yıl önce meme kanserine yakalanan ve uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşan 37 yaşındaki şarkıcı Şimal, beyninde tümör tespit edildiğini duyurmuştu. 

Önceki gün acil ameliyata alınan Şimal'den 8 saatlik operasyonun ardından ilk fotoğraf geldi. 👇

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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2 yıl önce meme kanserine yakalanan ve uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşan 37 yaşındaki ünlü şarkıcı Şimal zor günleri geride bıraktığı haberini "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz" açıklamasıyla duyurmuştu.

2 yıl önce meme kanserine yakalanan ve uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşan 37 yaşındaki ünlü şarkıcı Şimal zor günleri geride bıraktığı haberini "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz" açıklamasıyla duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta aldığı kötü haberle bir kez daha sarsıldı. Rutin kontrollerini yaptıran şarkıcının beyninde tümör tespit edildi.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta aldığı kötü haberle bir kez daha sarsıldı. Rutin kontrollerini yaptıran şarkıcının beyninde tümör tespit edildi.

Şimal sağlık durumunu takipçileriyle paylaşıp dua istedi: "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka..." Ameliyat" dediler çok üzgünüm."

Şimal sağlık durumunu takipçileriyle paylaşıp dua istedi: "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka..." Ameliyat" dediler çok üzgünüm."

'Bugünler de geçecek inanıyoruz. Dualarınızla bize hep güç verdiniz. Şimaliniz birazdan ameliyata girecek 8 saat süreceğini söylediler. Bugün de yoğun bakımda kalacak. Ve tertemiz aramızda geri dönecek. Güçlü kadınım benim, dayan az kaldı. seni çok seviyorum.'

Şimal, önceki sabah 8 saat süren operayon geçirdi. Şimal'in nişanlısı ünlü şarkıcının görüntülerini paylaştı; duygusal bir de mesaj yayınladı:

Şimal, önceki sabah 8 saat süren operayon geçirdi. Şimal'in nişanlısı ünlü şarkıcının görüntülerini paylaştı; duygusal bir de mesaj yayınladı:

Bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınan Şimal'den ilk fotoğraf bugün geldi.

Bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınan Şimal'den ilk fotoğraf bugün geldi.
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"Her gün daha iyi oluyoruz" notuyla paylaştı.👇

"Her gün daha iyi oluyoruz" notuyla paylaştı.👇

Şimal'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

Şimal'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

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