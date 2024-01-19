Beynindeki Tümör Nedeniyle Acil Ameliyata Alınan Şimal'den İlk Fotoğraf Geldi!
Beynindeki Tümör Nedeniyle Acil Ameliyata Alınan Şimal'den İlk Fotoğraf Geldi!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
2 yıl önce meme kanserine yakalanan ve uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşan 37 yaşındaki şarkıcı Şimal, beyninde tümör tespit edildiğini duyurmuştu.
Önceki gün acil ameliyata alınan Şimal'den 8 saatlik operasyonun ardından ilk fotoğraf geldi. 👇
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2 yıl önce meme kanserine yakalanan ve uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşan 37 yaşındaki ünlü şarkıcı Şimal zor günleri geride bıraktığı haberini "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz" açıklamasıyla duyurmuştu.
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta aldığı kötü haberle bir kez daha sarsıldı. Rutin kontrollerini yaptıran şarkıcının beyninde tümör tespit edildi.
Şimal sağlık durumunu takipçileriyle paylaşıp dua istedi: "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka..." Ameliyat" dediler çok üzgünüm."
Şimal, önceki sabah 8 saat süren operayon geçirdi. Şimal'in nişanlısı ünlü şarkıcının görüntülerini paylaştı; duygusal bir de mesaj yayınladı:
Bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınan Şimal'den ilk fotoğraf bugün geldi.
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"Her gün daha iyi oluyoruz" notuyla paylaştı.👇
Şimal'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz.
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