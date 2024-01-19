Tuğba Özay'dan Alper Gezeravcı'nın Uzay Yolculuğuna Tepki Çeken Yorum!
Tuğba Özay'dan Alper Gezeravcı'nın Uzay Yolculuğuna Tepki Çeken Yorum!
Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu AX-3 misyonunun uzay yolculuğu başarıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu herkesi gururlandırırken manken Tuğba Özay'dan tepki çeken bir yorum geldi.
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu AX-3 misyonunun uzay yolculuğu başarıyla gerçekleştirildi. Ax-3 ekibi, Kennedy Uzay Merkezi’ndeki Fırlatma Kompleksi 39A’dan fırlatıldı.
Tüm Dünya ve Türkiye tarihi anlara şahitlik ederken manken Tuğba Özay'dan tepki çeken bir yorum geldi.
Özay, Oğuzhan Uğur'un Alper Gezeravcı'yla ilgili paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti.
"Bari sen yapma Oğuzhan!" diyen Özay, "55 milyon dolara turistik gezi yapan uzay aracına binip giderek araştırmalar yapmak!" ifadelerini kullandı.
Bu yorumun ardından bazı kullanıcılar Özay'a tepki gösterdi. Aynı zamanda destekleyenler de vardı. Siz ne düşünüyorsunuz?
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