Fatih Altaylı: Türkiye’nin Uzaya Gitme Konusunda Bir Aşama Kaydettiğine Dair Hiçbir Anlamı Yok

'Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı. Benim anlamadığım ise Türkiye'nin bu yolculuk ile uzayı fethettiğini zannetmesi. Daha önce de söyleyip yazdığım gibi 60 milyon doları basabilsem ve sağlık testlerinden geçmeyi başarabilsem ben de, siz de bu yolculuğu yapabilirdiniz. Bu yapılanın Türkiye’nin uzaya gitme konusunda bir aşama kaydettiğine dair hiç bin anlamı yok.' Kaynak.