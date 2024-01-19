Fatih Altaylı: Türkiye’nin Uzaya Gitme Konusunda Bir Aşama Kaydettiğine Dair Hiçbir Anlamı Yok
Fatih Altaylı: Türkiye’nin Uzaya Gitme Konusunda Bir Aşama Kaydettiğine Dair Hiçbir Anlamı Yok
Kaynak: https://fatihaltayli.com.tr/kose-yazi...
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Fatih Altaylı, tarihe geçen gelişme hakkında 'Türkiye’nin uzaya gitme konusunda bir aşama kaydettiğine dair hiç bin anlamı yok.' dedi.
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı.
Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözlerinde Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yer verdi.
Altaylı, konuyla ilgi olarak internet sitesinde yazdığı yazıda şu cümleleri kullandı 👇
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