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Fatih Altaylı: Türkiye’nin Uzaya Gitme Konusunda Bir Aşama Kaydettiğine Dair Hiçbir Anlamı Yok

Fatih Altaylı: Türkiye’nin Uzaya Gitme Konusunda Bir Aşama Kaydettiğine Dair Hiçbir Anlamı Yok

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
19.01.2024 - 14:03 Son Güncelleme: 19.01.2024 - 14:09

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Fatih Altaylı, tarihe geçen gelişme hakkında 'Türkiye’nin uzaya gitme konusunda bir aşama kaydettiğine dair hiç bin anlamı yok.' dedi.

Kaynak: https://fatihaltayli.com.tr/kose-yazi...
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı.

Tarihi fırlatma, Amerika Birleşik Devletlerinin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleşti.

Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözlerinde Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yer verdi.

Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözlerinde Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yer verdi.

İlk Türk astronot, 'İstikbal göklerdedir' dedi.

Altaylı, konuyla ilgi olarak internet sitesinde yazdığı yazıda şu cümleleri kullandı 👇

Altaylı, konuyla ilgi olarak internet sitesinde yazdığı yazıda şu cümleleri kullandı 👇

'Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı. Benim anlamadığım ise Türkiye'nin bu yolculuk ile uzayı fethettiğini zannetmesi. Daha önce de söyleyip yazdığım gibi 60 milyon doları basabilsem ve sağlık testlerinden geçmeyi başarabilsem ben de, siz de bu yolculuğu yapabilirdiniz. Bu yapılanın Türkiye’nin uzaya gitme konusunda bir aşama kaydettiğine dair hiç bin anlamı yok.'  Kaynak.

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