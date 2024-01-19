Ünlülerin Uzaya Fırlatılan İlk Türk Alper Gezeravcı İle İlgili Gurur Dolu Paylaşımları
Ünlülerin Uzaya Fırlatılan İlk Türk Alper Gezeravcı İle İlgili Gurur Dolu Paylaşımları
Uzaya fırlatılan ilk Türk olan Alper Gezeravcı'nın ülkemize yaşattığı gururun ardından ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin ilk astronotuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.
Ünlülerin gurur dolu mesajlarına birlikte bakalım. 👇
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43 yaşındaki tecrübeli savaş pilotu Alper Gezeravcı, dün gece Türkiye'den uzaya fırlatılan ilk Türk olarak tarihe geçti.
Milyonların nefeslerini tutarak canlı yayından bu anları izlediği gecede Alper Gezeravcı, Türk milletine gurur dolu anlar yaşattı.
Alper Gezeravcı ile 3 astronotun yer aldığı roketin NASA'nın Florida'daki uzay istasyonundan başarılı bir şekilde fırlatılmasının ardından ünlü isimlerden paylaşımlar arka arkaya geldi.
Hülya Avşar "En Büyük hayalim" diyerek paylaştı.👇
Oğuzhan Uğur'un paylaşımı👇
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Cem Yılmaz "Emeği geçen herkese başarılar dilerim." notuyla paylaştı.👇
Mustafa Sandal "Var ol Türk milletinin asil evladı" notuyla paylaştı.👇
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Sinan Akçıl'ın gurur dolu paylaşımları👇
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İbrahim Büyükak'ın paylaşımı👇
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