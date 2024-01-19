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Ünlülerin Uzaya Fırlatılan İlk Türk Alper Gezeravcı İle İlgili Gurur Dolu Paylaşımları

Ünlülerin Uzaya Fırlatılan İlk Türk Alper Gezeravcı İle İlgili Gurur Dolu Paylaşımları

Sinan Akçıl Hülya Avşar mustafa sandal
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 11:55

Uzaya fırlatılan ilk Türk olan Alper Gezeravcı'nın ülkemize yaşattığı gururun ardından ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin ilk astronotuyla ilgili paylaşımlarda bulundu. 

Ünlülerin gurur dolu mesajlarına birlikte bakalım. 👇

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43 yaşındaki tecrübeli savaş pilotu Alper Gezeravcı, dün gece Türkiye'den uzaya fırlatılan ilk Türk olarak tarihe geçti.

43 yaşındaki tecrübeli savaş pilotu Alper Gezeravcı, dün gece Türkiye'den uzaya fırlatılan ilk Türk olarak tarihe geçti.

Milyonların nefeslerini tutarak canlı yayından bu anları izlediği gecede Alper Gezeravcı, Türk milletine gurur dolu anlar yaşattı.

Milyonların nefeslerini tutarak canlı yayından bu anları izlediği gecede Alper Gezeravcı, Türk milletine gurur dolu anlar yaşattı.

Milli gururumuz Alper Gezeravcı'nın uzaya gittikten sonra yaptığı ilk konuşması tüylerimizi diken diken yaptı.👇

Alper Gezeravcı ile 3 astronotun yer aldığı roketin NASA'nın Florida'daki uzay istasyonundan başarılı bir şekilde fırlatılmasının ardından ünlü isimlerden paylaşımlar arka arkaya geldi.

Alper Gezeravcı ile 3 astronotun yer aldığı roketin NASA'nın Florida'daki uzay istasyonundan başarılı bir şekilde fırlatılmasının ardından ünlü isimlerden paylaşımlar arka arkaya geldi.

Hülya Avşar "En Büyük hayalim" diyerek paylaştı.👇

Hülya Avşar "En Büyük hayalim" diyerek paylaştı.👇

Oğuzhan Uğur'un paylaşımı👇

Oğuzhan Uğur'un paylaşımı👇
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Cem Yılmaz "Emeği geçen herkese başarılar dilerim." notuyla paylaştı.👇

Cem Yılmaz "Emeği geçen herkese başarılar dilerim." notuyla paylaştı.👇

Mustafa Sandal "Var ol Türk milletinin asil evladı" notuyla paylaştı.👇

Mustafa Sandal "Var ol Türk milletinin asil evladı" notuyla paylaştı.👇

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Sinan Akçıl'ın gurur dolu paylaşımları👇

Sinan Akçıl'ın gurur dolu paylaşımları👇
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İbrahim Büyükak'ın paylaşımı👇

İbrahim Büyükak'ın paylaşımı👇

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