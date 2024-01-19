Ünlülerin Uzaya Fırlatılan İlk Türk Alper Gezeravcı İle İlgili Gurur Dolu Paylaşımları

Uzaya fırlatılan ilk Türk olan Alper Gezeravcı'nın ülkemize yaşattığı gururun ardından ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin ilk astronotuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Ünlülerin gurur dolu mesajlarına birlikte bakalım. 👇