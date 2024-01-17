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Türkiye'nin İlk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı'nın Yeğeninin İsteği Gözlerden Kalpler Fışkırttı!

Türkiye'nin İlk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı'nın Yeğeninin İsteği Gözlerden Kalpler Fışkırttı!

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 17:21

Uzay yolculuğuna çıkan ilk Türk olarak tarihe geçecek olan Alper Gezeravcı'nın yolculuk günü geldi çattı. Küçük yeğeninin ise amcası Gezeravcı'dan özel bir isteği var!

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43 yaşında tecrübeli savaş pilotu Alper Gezeravcı, bugün çıkacağı uzay yolculuğuyla Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

43 yaşında tecrübeli savaş pilotu Alper Gezeravcı, bugün çıkacağı uzay yolculuğuyla Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

Tarihimizin ilk insanlı uzay görevi Florida eyaletinde gerçekleştirilecek: Gezeravcı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan kalkacak ve 14 günlük bir görev için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek.

Tarihimizin ilk insanlı uzay görevi Florida eyaletinde gerçekleştirilecek: Gezeravcı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan kalkacak ve 14 günlük bir görev için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek.

Gezeravcı'ya bu yolculukta bir İsveçli, bir İtalyan ve bir İspanyol astronot da eşlik edecek.

Gezeravcı'ya bu yolculukta bir İsveçli, bir İtalyan ve bir İspanyol astronot da eşlik edecek.

Tüm detaylar burada:

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın yeğeninin ise uzaydan özel bir isteği var...

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın yeğeninin ise uzaydan özel bir isteği var...

Yeğeni Karan Gezeravcı, 'kanka' diye seslendiği amcasından uzaydan yıldız getirmesini istedi.

Yeğeni Karan Gezeravcı, 'kanka' diye seslendiği amcasından uzaydan yıldız getirmesini istedi.
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Alper Gezeravcı, uzay yolculuğunda yanına yeğeninin bir fotoğrafını da alacak.

Alper Gezeravcı, uzay yolculuğunda yanına yeğeninin bir fotoğrafını da alacak.

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