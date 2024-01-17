Türkiye'nin İlk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı'nın Yeğeninin İsteği Gözlerden Kalpler Fışkırttı!
Türkiye'nin İlk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı'nın Yeğeninin İsteği Gözlerden Kalpler Fışkırttı!
Uzay yolculuğuna çıkan ilk Türk olarak tarihe geçecek olan Alper Gezeravcı'nın yolculuk günü geldi çattı. Küçük yeğeninin ise amcası Gezeravcı'dan özel bir isteği var!
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
43 yaşında tecrübeli savaş pilotu Alper Gezeravcı, bugün çıkacağı uzay yolculuğuyla Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.
Tarihimizin ilk insanlı uzay görevi Florida eyaletinde gerçekleştirilecek: Gezeravcı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan kalkacak ve 14 günlük bir görev için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek.
Gezeravcı'ya bu yolculukta bir İsveçli, bir İtalyan ve bir İspanyol astronot da eşlik edecek.
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın yeğeninin ise uzaydan özel bir isteği var...
Yeğeni Karan Gezeravcı, 'kanka' diye seslendiği amcasından uzaydan yıldız getirmesini istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Alper Gezeravcı, uzay yolculuğunda yanına yeğeninin bir fotoğrafını da alacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda