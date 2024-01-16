Alper Gezeravcı Kimdir? İlk Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı Hakkında Merak Edilenler
Alper Gezeravcı Kimdir? İlk Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı Hakkında Merak Edilenler
Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı olacak. Gezeravcı, İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak. Ocak ayında gerçekleştirilmesi planlanan fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak ve 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Peki, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı kimdir, kaç yaşındadır? Alper Gezeravcı ne iş yapar ve eğitimi nedir?
İşte, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı hakkında merak edilenler...
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Uzaya çıkacak ilk Türk astronot olması planlanan pilotun Alper Gezeravcı olduğu, Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu!
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Hava Pilotu Alper Gezeravcı oldu!
Alper Gezeravcı Kimdir?
Alper Gezeravcı Eğitim Hayatı ve Kariyeri
Alper Gezeravcı'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden diğer üç uluslararası astronotla birlikte Crew Dragon ile uçması planlanıyor.
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay seferi için fırlatma tarihi de belli oldu.
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Parasını verip uzaya adam sokmuşuz yani, bunun nesiyle gurur duyacağız tam olarak anlayamadım
astronotlar gözlüklü olabiliyor muydu ya