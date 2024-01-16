Alper Gezeravcı Kimdir? İlk Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı Hakkında Merak Edilenler

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı, 'Bu yolculuk bizim için amaç değil, uzay çalışmaları yolunda gerçekleştirmek istediklerimize ulaşmak için yalnızca bir araç. Bu, sadece bir başlangıç.' açıklamasında bulundu.