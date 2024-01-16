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Alper Gezeravcı Kimdir? İlk Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı Hakkında Merak Edilenler

Alper Gezeravcı Kimdir? İlk Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı Hakkında Merak Edilenler

Kimdir
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
16.01.2024 - 10:51

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı olacak. Gezeravcı, İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak. Ocak ayında gerçekleştirilmesi planlanan fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak ve 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Peki, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı kimdir, kaç yaşındadır? Alper Gezeravcı ne iş yapar ve eğitimi nedir? 

İşte, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı hakkında merak edilenler...

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Uzaya çıkacak ilk Türk astronot olması planlanan pilotun Alper Gezeravcı olduğu, Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu!

Uzaya çıkacak ilk Türk astronot olması planlanan pilotun Alper Gezeravcı olduğu, Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Nisan'dan 1 Mart 2023 tarihine kadar sürecek TEKNOFEST'e katıldı. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı lham Aliyev ile birlikte katıldığı TEKNOFEST'te Türkiye'nin yerli ve milli projesi hakkında önemli açıklamalar bulundu. Yapılan açıklamanın ardından ilk uzay yolcuları belli oldu! İşte o açıklama: 

'1 asil 1 yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik. Uzay yolcumuz bu görevde, ülkemizin kıymetlerinin hazırladığı 13 deneyi gerçekleştirecek. Uzay yolcumuzun, uzayla buluşma tarihi 2023'ün son çeyreği olarak belirlendi.'

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Hava Pilotu Alper Gezeravcı oldu!

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Hava Pilotu Alper Gezeravcı oldu!

Hava Pilotu Alper Gezeravcı, ilk uzay yolcusu oldu. Eğitimlerden sonra asil olarak uzay yolcusu olmaya hak kazanan Gezeravcı ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama ise şu şekildeydi: 

'Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri'nde önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Yedek isim ise Tuva Cihangir Atasever.'

Alper Gezeravcı Kimdir?

Alper Gezeravcı Kimdir?

Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olmaya hak kazanan başarılı bir pilot, 21 yıl boyunca Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde görev aldı ve bu süreçte F-16 pilotu olarak pek çok başarıya imza attı.

Alper Gezeravcı Eğitim Hayatı ve Kariyeri

Alper Gezeravcı Eğitim Hayatı ve Kariyeri

Alper Gezeravcı, Türk Hava Harp Okulu'ndan Elektronik Mühendisi olarak mezun oldu. Harp Okulu eğitiminin ardından Dayton, Ohio'da bulunan ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde Hareket Araştırması Bölümünde eğitim gördü. 

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 21 yıl hizmet veren Hava Pilotu Alper Gezeravcı, F-16 Pilotu - Standardize Filo Akademik Kol Komutanı olarak görev yapmış bir Albay'dır.

Alper Gezeravcı'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden diğer üç uluslararası astronotla birlikte Crew Dragon ile uçması planlanıyor.

Alper Gezeravcı'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden diğer üç uluslararası astronotla birlikte Crew Dragon ile uçması planlanıyor.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı, 'Bu yolculuk bizim için amaç değil, uzay çalışmaları yolunda gerçekleştirmek istediklerimize ulaşmak için yalnızca bir araç. Bu, sadece bir başlangıç.' açıklamasında bulundu.

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay seferi için fırlatma tarihi de belli oldu.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay seferi için fırlatma tarihi de belli oldu.

Tarihi fırlatmanın 18 Ocak 2024 tarihinde saat 01.11'de gerçekleştirilmesi planlanıyor. 

Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, 'Bugün ve yarın, fırlatma (18.01.2024 01:11) programı hazırlık, gözden geçirme ve provaları için Kennedy Uzay Üssü'ndeyiz. Bu prova; karantina tesisinde fırlatma günü uyandığımız andan, geri sayımın sıfıra ulaştığı ana kadar, rokete yakıt yüklenmesi hariç tüm safhaları içeriyor.' açıklamasıyla heyecanlı bekleyişi resmen başlattı.

Yedek uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever kimdir? İşte, detaylar 👇

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Erol Kayar

Parasını verip uzaya adam sokmuşuz yani, bunun nesiyle gurur duyacağız tam olarak anlayamadım

MelifCanan

astronotlar gözlüklü olabiliyor muydu ya