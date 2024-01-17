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İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın Uzay Yolculuğu Ne Zaman Gerçekleşecek ve Nasıl İzlenecek?

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın Uzay Yolculuğu Ne Zaman Gerçekleşecek ve Nasıl İzlenecek?

NASA
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
17.01.2024 - 21:27 Son Güncelleme: 17.01.2024 - 21:36

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği, ilk Türk Astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ertelendi. Alper Gezeravcı'nın da içerisinde bulunduğu SpaceX Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatının 14 gün sürecek yolculuğu için yeni tarih de belli oldu. Fırlatma töreninin birçok ilden izlenebileceği açıklandı. Peki, Türk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderileceği fırlatma ne zaman gerçekleşecek? İlk Türk astronotunun uzay yolculuğu nereden, nasıl izlenecek? 

İşte, detaylar...

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2021 yılında ilan edilen Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında, ilk Türk astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.

2021 yılında ilan edilen Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında, ilk Türk astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.

Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda ilk Türk Astronot olmaya layık görülen Alper Gezeravcı, ilk Türk uzay yolcusu olacak. 

SpaceX Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatı ISS'ye Türkiye saatiyle 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece uzay yolculuğuna başlayacağı bildirilmişti. Fakat fırlatma töreni için erleme kararı geldi.

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu ne zaman gerçekleşecek?

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu ne zaman gerçekleşecek?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte bilim insanlarından oluşan bir heyetin Florida'da gerçekleşecek fırlatma törenine katılmak üzere ABD'ye gittikleri açıklandı. Törenin ertelenmesine ilişkin bildiri de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan geldi. Yapılan açıklamaya göre, hedeflenen fırlatma zamanı 19 Ocak 2024'te Türkiye saati ile saat 00.49 olarak belirlendi.

İşte, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklaması...

İşte, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklaması...
twitter.com

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 misyonu nereden fırlatılacak?

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 misyonu nereden fırlatılacak?

SpaceX'in Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracıyla, NASA'nın Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatılacak.

Ax-3 için iniş noktaları belirlendi!

Ax-3 için iniş noktaları belirlendi!

14 gün sürecek uzay yolculuğunun ardından roketin dönüşü için Florida'nın hem doğu hem de batı kıyılarında belirlenmiş çeşitli iniş noktaları bulunuyor. Dönüş yolculuğunda, bu noktaların hangisinin kullanılacağı ise hava durumu ve deniz yüzeyi koşullarının elverişli olup olmadığına bağlı olarak belirlenecek.

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Fırlatma töreni farklı illerden ve bilim merkezlerinden izlenebilecek.

Fırlatma töreni farklı illerden ve bilim merkezlerinden izlenebilecek.

Törenin, Ankara'nın Kızılay meydanı ve İstanbul'da Taksim'deki planetaryumlardan takip edileceği açıklandı. Açıklamada, fırlatma töreninin bilim merkezlerinde de izleneceği duyuruldu. İşte, o açıklama: 

'Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul ve Ankara'daki meydanlara, 'dome çadır' adı verilen dev kubbeli alanlardan planetaryumlar oluşturuldu. Ankara ODTÜ Yerleşkesi'nde bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu'nda görevli uzay mühendisleri ve bilim insanları tarafından astronotun uzay istasyonuna yolculuğu anbean takip edilecek. Fırlatma töreni, bilim merkezlerinde de izlenebilecek, bu merkezlerde atölye çalışmalarından, uzay filmleri gösterimine kadar birçok programa yer verilecek. Fırlatma töreni; Konya Bilim Merkezi, Bursa Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi'den de izlenebilecek.'

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın Uzay Yolculuğu Nereden İzlenebilir?

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın Uzay Yolculuğu Nereden İzlenebilir?

Ax-3 uzay aracının fırlatılması 19 Ocak 2024'te Türkiye saati ile saat 00.49'da gerçekleştirilecek. Uzay aracı, 19 Ocak saat 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenecek ve yolculuk 14 gün sürecek. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu bir İtalyan, bir İspanyol ve bir İsveçli mürettebat 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Fırlatmanın gerçekleşeceği anları ve detaylı bilgiyi NASA tarafından yapılacak canlı yayında izleyebilirsiniz. 

UZAY YOLCULUĞU CANLI YAYININI BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ

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