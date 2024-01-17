İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın Uzay Yolculuğu Ne Zaman Gerçekleşecek ve Nasıl İzlenecek?
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın Uzay Yolculuğu Ne Zaman Gerçekleşecek ve Nasıl İzlenecek?
Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği, ilk Türk Astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ertelendi. Alper Gezeravcı'nın da içerisinde bulunduğu SpaceX Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatının 14 gün sürecek yolculuğu için yeni tarih de belli oldu. Fırlatma töreninin birçok ilden izlenebileceği açıklandı. Peki, Türk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderileceği fırlatma ne zaman gerçekleşecek? İlk Türk astronotunun uzay yolculuğu nereden, nasıl izlenecek?
İşte, detaylar...
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2021 yılında ilan edilen Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında, ilk Türk astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu ne zaman gerçekleşecek?
İşte, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklaması...
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 misyonu nereden fırlatılacak?
Ax-3 için iniş noktaları belirlendi!
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Fırlatma töreni farklı illerden ve bilim merkezlerinden izlenebilecek.
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın Uzay Yolculuğu Nereden İzlenebilir?
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