O Gün Bugün: İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Uzay Yolculuğuna Çıkıyor!
O Gün Bugün: İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Uzay Yolculuğuna Çıkıyor!
Kaynak: https://tr.euronews.com/2024/01/17/il...
Ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzay yolculuğu için hazır. Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunda Gezeravcı'yı taşıyan roket bu gece 01.11'de uzaya fırlatılacak.
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Alper Gezeravcı, 43 yaşında, tecrübeli bir savaş pilotu ve Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.
Gezeravcı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan kalkacak ve 14 günlük bir görev için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek.
Bu özel görev, Axiom adlı şirket tarafından işletilen bir uzay mekiği ile gerçekleştirilecek ve Gezeravcı'ya bu yolculukta bir İsveçli, bir İtalyan ve bir İspanyol astronot eşlik edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alper Gezeravcı'nın bu önemli görevini, 2023 yılında gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turu arasında duyurmuştu.
Yolculuk, Türkiye'nin uzaydaki ilk adımı olacak ve bu anlamlı görev, ülkemizin gelişmekte olan uzay programının bir parçası olarak tarihe geçecek.
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Gezeravcı, 14 günlük görev süresince, çeşitli üniversite ve araştırma kurumları tarafından hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada Gezeravcı'nın yapacağı deneyler şöyle açıklandı:
Uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesi sağlanacak.
Boğaziçi Üniversitesi tarafından geliştirilen UzMAn deneyiyle dünyada zorlu koşullara adapte olan mikroalg türlerinin yer çekimsiz koşullar altında büyüme ve dayanıklılık testlerinin gerçekleştirilecek.
Uzayda bitki yetiştirme ile ilgili deneyler araştırılacak.
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Uzayda insan sağlığı üzerine çalışmalar yapılacak.
Hacettepe Üniversitesi tarafından geliştirilen MİYELOİD deneyiyle uzay misyonu katılımcılarının maruz kalacağı yolculuk ve uzay koşulları, kozmik radyasyon hasarının immünolojik olarak 'miyeloid kökenli baskılayıcı hücreler (MKBH) düzeyinde ölçülmesi ve değerlendirilmesi hedefleniyor.
TÜBİTAK UZAY tarafından gerçekleştirilen MİYOKA deneyiyle ilk Türk uzay yolcusu, istasyonda elektronik kart üzerine kurşunsuz bileşen montajı gerçekleştirecek.
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Gezeravcı'nın yolculuğunu bugün bu tweet ile paylaştı.
Gezeravcı Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda, "Türk halkının hayallerini uzayın derinliklerine taşımaya hazırım" dedi. "Bu yolculuk bizim için kendi başına bir amaç değil, sadece uzay çalışmalarımızın hedeflerine ulaşması için bir araç" diye devam etti.
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