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O Gün Bugün: İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Uzay Yolculuğuna Çıkıyor!

O Gün Bugün: İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Uzay Yolculuğuna Çıkıyor!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 13:21

Ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzay yolculuğu için hazır. Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunda Gezeravcı'yı taşıyan roket bu gece 01.11'de uzaya fırlatılacak.

Kaynak: https://tr.euronews.com/2024/01/17/il...
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Alper Gezeravcı, 43 yaşında, tecrübeli bir savaş pilotu ve Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

Alper Gezeravcı, 43 yaşında, tecrübeli bir savaş pilotu ve Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

Gezeravcı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan kalkacak ve 14 günlük bir görev için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek.

Gezeravcı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan kalkacak ve 14 günlük bir görev için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek.

Bu özel görev, Axiom adlı şirket tarafından işletilen bir uzay mekiği ile gerçekleştirilecek ve Gezeravcı'ya bu yolculukta bir İsveçli, bir İtalyan ve bir İspanyol astronot eşlik edecek.

Bu özel görev, Axiom adlı şirket tarafından işletilen bir uzay mekiği ile gerçekleştirilecek ve Gezeravcı'ya bu yolculukta bir İsveçli, bir İtalyan ve bir İspanyol astronot eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alper Gezeravcı'nın bu önemli görevini, 2023 yılında gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turu arasında duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alper Gezeravcı'nın bu önemli görevini, 2023 yılında gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turu arasında duyurmuştu.

Yolculuk, Türkiye'nin uzaydaki ilk adımı olacak ve bu anlamlı görev, ülkemizin gelişmekte olan uzay programının bir parçası olarak tarihe geçecek.

Yolculuk, Türkiye'nin uzaydaki ilk adımı olacak ve bu anlamlı görev, ülkemizin gelişmekte olan uzay programının bir parçası olarak tarihe geçecek.
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Gezeravcı, 14 günlük görev süresince, çeşitli üniversite ve araştırma kurumları tarafından hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek.

Gezeravcı, 14 günlük görev süresince, çeşitli üniversite ve araştırma kurumları tarafından hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek.

Görsel: ©Anadolu Ajansı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada Gezeravcı'nın yapacağı deneyler şöyle açıklandı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada Gezeravcı'nın yapacağı deneyler şöyle açıklandı:

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından geliştirilen UYNA deneyiyle yüksek sıcaklıklara dayanıklı, yüksek mukavemetli alaşımların üretilmesi çalışması, KIBO modülünde bulunan ELF kullanılarak gerçekleştirilecek. Ergitme ve katılaşma prosesleri sırasında termofiziksel ve kristal büyümesi gibi özellikler üzerinde yer çekimsiz ortam etkileri araştırılacak. Bunun, Türkiye'nin uzay, havacılık ve savunma sanayisi için yeni nesil malzeme geliştirme kabiliyeti kazanmasında önemli katkısı olması hedefleniyor.

Uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesi sağlanacak.

Uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesi sağlanacak.

TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen ikinci proje gMETAL deneyiyle kimyasal tepkimesiz koşullarda, katı parçacıklarla akışkan ortamı arasında homojen bir karışımın oluşturulmasına yer çekiminin etkisi araştırılacak.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından geliştirilen UzMAn deneyiyle dünyada zorlu koşullara adapte olan mikroalg türlerinin yer çekimsiz koşullar altında büyüme ve dayanıklılık testlerinin gerçekleştirilecek.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından geliştirilen UzMAn deneyiyle dünyada zorlu koşullara adapte olan mikroalg türlerinin yer çekimsiz koşullar altında büyüme ve dayanıklılık testlerinin gerçekleştirilecek.

Metabolik değişikliklerinin incelenmesi, karbondioksit (CO2) yakalama performanslarının ve oksijen (O2) üretim kabiliyetlerinin belirlenmesi için bilim misyonu ortağı TÜBİTAK MAM ile yaşam destek sistemi geliştirilmesi hedefleniyor.

Uzayda bitki yetiştirme ile ilgili deneyler araştırılacak.

Uzayda bitki yetiştirme ile ilgili deneyler araştırılacak.

Ege Üniversitesi tarafından geliştirilen EXTREMOPHYTE deneyiyle uzayda ve yeryüzünde yetiştirilen ve de tuz stresine maruz bırakılan A. thaliana ve S. parvula bitkilerinde yeni nesil dizilemeyle (RNA-seq) transkriptomun ortaya konulması ve mikro yerçekiminde glikofitik ve halofitik bitkilerin tuz stresine verdikleri bazı fizyolojik ve moleküler yanıtların karşılaştırılması planlanıyor.

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Uzayda insan sağlığı üzerine çalışmalar yapılacak.

Uzayda insan sağlığı üzerine çalışmalar yapılacak.

Ankara Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen METABOLOM araştırmasıyla, uzay koşullarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Bu olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik, uzay görevine katılan astronotun, uzay ortamı koşullarının etkisiyle gen ekspresyonlarında ve metabolizmalarında gerçekleşen fizyolojik ve biyokimyasal değişimlerin incelenmesi öngörülüyor. Çalışmayla, vücuttaki sistem çapındaki değişikliklerin uzay yolcularının sağlığına yönelik olası risk faktörlerinin anlaşılmasında yeni bilgiler sağlanması amaçlanıyor. Çalışmanın dünyada var olan hastalıklar için yeni tedaviler ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesinde faydalı olabileceği de düşünülüyor.

Hacettepe Üniversitesi tarafından geliştirilen MİYELOİD deneyiyle uzay misyonu katılımcılarının maruz kalacağı yolculuk ve uzay koşulları, kozmik radyasyon hasarının immünolojik olarak 'miyeloid kökenli baskılayıcı hücreler (MKBH) düzeyinde ölçülmesi ve değerlendirilmesi hedefleniyor.

Hacettepe Üniversitesi tarafından geliştirilen MİYELOİD deneyiyle uzay misyonu katılımcılarının maruz kalacağı yolculuk ve uzay koşulları, kozmik radyasyon hasarının immünolojik olarak 'miyeloid kökenli baskılayıcı hücreler (MKBH) düzeyinde ölçülmesi ve değerlendirilmesi hedefleniyor.

TÜBİTAK UZAY tarafından gerçekleştirilen MİYOKA deneyiyle ilk Türk uzay yolcusu, istasyonda elektronik kart üzerine kurşunsuz bileşen montajı gerçekleştirecek.

TÜBİTAK UZAY tarafından gerçekleştirilen MİYOKA deneyiyle ilk Türk uzay yolcusu, istasyonda elektronik kart üzerine kurşunsuz bileşen montajı gerçekleştirecek.

Uzay görevi sonrası dünyaya getirilecek elektronik kartlar TÜBİTAK UZAY tarafından ayrıntılı incelemeye tabi tutularak mikro yer çekiminin kurşunsuz lehimleme sürecine etkileri bilim dünyasının kullanımına sunulmak üzere raporlanacak.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Gezeravcı'nın yolculuğunu bugün bu tweet ile paylaştı.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Gezeravcı'nın yolculuğunu bugün bu tweet ile paylaştı.
twitter.com

Gezeravcı Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda, "Türk halkının hayallerini uzayın derinliklerine taşımaya hazırım" dedi. "Bu yolculuk bizim için kendi başına bir amaç değil, sadece uzay çalışmalarımızın hedeflerine ulaşması için bir araç" diye devam etti.

Gezeravcı Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda, "Türk halkının hayallerini uzayın derinliklerine taşımaya hazırım" dedi. "Bu yolculuk bizim için kendi başına bir amaç değil, sadece uzay çalışmalarımızın hedeflerine ulaşması için bir araç" diye devam etti.

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