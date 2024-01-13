SpaceX Açıkladı: İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'yı Taşıyacak Kapsül Florida'ya Ulaştı
SpaceX Açıkladı: İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'yı Taşıyacak Kapsül Florida'ya Ulaştı
SpaceX'in Dragon Kapsülü, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı 17 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşımak için Florida'daki 39A numaralı fırlatma rampasının hangarına ulaştı.
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İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı; Ax-3 misyonunda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.
Ax-3 mürettabatını taşıyacak Dragon kapsülü, Florida'daki 39A numaralı fırlatma rampasının hangarına ulaştı.
SpaceX sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı: "Dragon, önümüzdeki hafta Falcon 9'un Ax-3'ü uzay istasyonuna fırlatması öncesinde Florida'daki 39A numaralı fırlatma rampasının hangarına ulaştı."
Türkiye'nin uzay yolcusu astronot Tuva Cihangir Atasever de yaptığı paylaşımda, "Alper abiyi ve beraberindeki Ax-3 mürettebatını Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak Dragon kapsülü Kennedy Uzay Merkezi'ne ulaştı. Fırlatmaya son 4 gün." ifadesini kullandı.
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