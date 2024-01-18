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İlk Türk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Bursa Üstünden Uzaya Çıktığı Söylenen Yorum Afallattı

İlk Türk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Bursa Üstünden Uzaya Çıktığı Söylenen Yorum Afallattı

Uzay
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
19.01.2024 - 01:55

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya yolculuğu sırasında yapılan paylaşım herkesi afallattı. Ax-3'ün Bursa üstünden geçtiğini söyleyen sayfaya birbirinden komik yorumlar geldi. Bizler de sizin için derledik.👇

Kaynak: https://twitter.com/pusholder/status/...
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İlk Türk Astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı ekibin uzaya çıkışını nefesimiz kesilerek izledik.

İlk Türk Astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı ekibin uzaya çıkışını nefesimiz kesilerek izledik.

Sizlerle de o anlar paylaştık.👇

"Pusholder"ın Ax-3'ün Bursa'nın üstünden geçtiğini söylediği paylaşım ise ortalığı bir anda karıştırdı.

"Pusholder"ın Ax-3'ün Bursa'nın üstünden geçtiğini söylediği paylaşım ise ortalığı bir anda karıştırdı.
twitter.com

Birçok sosyal medya kullanıcısı da paylaşımı tiye aldı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı da paylaşımı tiye aldı.
twitter.com

Güneş'e ateş eden yurdum insanları her şeyi yapabilir.😂

Güneş'e ateş eden yurdum insanları her şeyi yapabilir.😂
twitter.com

Biraz rötar varmış (!)

Biraz rötar varmış (!)
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Bursalılar anlık:

Bursalılar anlık:
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Kestane şekeri de alın lütfen (!)

Kestane şekeri de alın lütfen (!)
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İstanbul üzerinden geliyorlar.

İstanbul üzerinden geliyorlar.
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"Camdan bursayı işaret edip verdiği infolar."

"Anlık"

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Şöyle bol tereyağlı iskender...😋

Şöyle bol tereyağlı iskender...😋
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Ahh tahinliyi atlamadan geçmeyelim lütfen.

Ahh tahinliyi atlamadan geçmeyelim lütfen.
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😅 😅 😅

😅 😅 😅
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Bursa trafik işbaşında.😅

Bursa trafik işbaşında.😅
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Siz en çok hangi yoruma güldünüz? Yorumlarda buluşalım...

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