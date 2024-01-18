İlk Türk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Bursa Üstünden Uzaya Çıktığı Söylenen Yorum Afallattı
İlk Türk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Bursa Üstünden Uzaya Çıktığı Söylenen Yorum Afallattı
Kaynak: https://twitter.com/pusholder/status/...
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya yolculuğu sırasında yapılan paylaşım herkesi afallattı. Ax-3'ün Bursa üstünden geçtiğini söyleyen sayfaya birbirinden komik yorumlar geldi. Bizler de sizin için derledik.👇
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İlk Türk Astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı ekibin uzaya çıkışını nefesimiz kesilerek izledik.
"Pusholder"ın Ax-3'ün Bursa'nın üstünden geçtiğini söylediği paylaşım ise ortalığı bir anda karıştırdı.
Birçok sosyal medya kullanıcısı da paylaşımı tiye aldı.
Güneş'e ateş eden yurdum insanları her şeyi yapabilir.😂
Biraz rötar varmış (!)
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Bursalılar anlık:
Kestane şekeri de alın lütfen (!)
İstanbul üzerinden geliyorlar.
"Camdan bursayı işaret edip verdiği infolar."
"Anlık"
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Şöyle bol tereyağlı iskender...😋
Ahh tahinliyi atlamadan geçmeyelim lütfen.
😅 😅 😅
Bursa trafik işbaşında.😅
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