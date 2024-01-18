Hülya Avşar Mars'tan İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'ya Seslendi: "Ben Geldim, Seni Bekliyorum"
Hülya Avşar Mars'tan İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'ya Seslendi: "Ben Geldim, Seni Bekliyorum"
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, Mars temalı bir fotoğraf atarak ilk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı'ya seslendi.
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43 yaşında tecrübeli savaş pilotu Alper Gezeravcı, çıkacağı uzay yolculuğuyla Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.
Gezeravcı'ya bu yolculukta bir İsveçli, bir İtalyan ve bir İspanyol astronot da eşlik edecek.
Hepimiz bu tarihi an için saatler sayarken son anda ertelenmişti: Gezeravcı'nın uzaya gidişi 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00:49'da gerçekleşecek.
Ancak ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar herkesten daha hızlı davrandı!
Mars temalı bir fotoğrafını paylaşan Avşar, Alper Gezeravcı'yı etiketleyerek "Ben geldim, seni bekliyorum 😂" notunu düştü.
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"Bu iş Mars'ta biter" diyen ünlü şarkıcı, Alper Gezeravcı'ya "Yolun açık olsun 🚀🇹🇷🇹🇷🇹🇷" dileklerini iletti.
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