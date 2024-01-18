Katarsis'e Konuk Olan Gülben Ergen'in Sözleri Akıllara Tek Bir Kişiyi Getirdi!
Katarsis'e Konuk Olan Gülben Ergen'in Sözleri Akıllara Tek Bir Kişiyi Getirdi!
Katarsis programına konuk olan Gülben Ergen, birbirinden samimi itiraf ve açıklamalarda bulundu. Ancak bir tanesi, akıllara tek bir kişiyi getirdi.
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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'i tanıyorsunuzdur: Kendisini sosyal medya paylaşımlarıyla ve yaptığı işlerle sık sık görüyoruz.
Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis programına konuk olan ünlü şarkıcı, daha önce kimselere anlatmadığı açıklamalarda bulundu.
Daha önce yaptığı ‘abimi genç yaşta trafik kazasında kaybettim’ açıklamasının doğru olmadığını itiraf eden Ergen, kendisinin 18, abisinin 21 yaşındayken en yakın arkadaşı tarafından yanlışlıkla öldürüldüğünü söyledi.
Gökhan Çınar, Ergen'den kendisini gerçekten kıran ve üzen birini kafasında canlandırmasını isteyerek ona şimdi ne diyeceğini sorunca gelen cevap akıllara tek bir kişiyi getirdi.
Ergen, kendisini gerçekten kıran ve üzen o kişiye "Hiçbir şey istediğin gibi olmadı, senin istediğin gibi olmadı, her şey çok yolunda, üzgünüm başaramadın derdim" sözlerini sarf etti.
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Ergen'in bu sözleri kime sarf etmiş olabileceği düşünülünce, Seren Serengil olabileceğini söyleyenler oldu...
Yıllardır hem mahkemelik olan hem de yıldızları barışmayan ikili şimdilerde daha durgun ve herkes kendi köşesine çekilmiş durumda.
Sizce ünlü şarkıcının sözleri kime? Yorumlara buyurun...
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