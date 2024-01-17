Hande Erçel'e İma mı Var? Aygün Aydın Saçını Turuncuya Boyayanlara 'Palyaço' Benzetmesi Yaptı

Hakan Sabancı ile yaşadığı sansasyonel aşkla adını duyuran Aygün Aydın, bir zamanlar gündemden düşmek nedir bilmiyordu. Hala eski formunda olduğunu belli eden Aydın, yeni imalı paylaşımı ile akıllara Hande Erçel'i getirdi.

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