Hande Erçel'e İma mı Var? Aygün Aydın Saçını Turuncuya Boyayanlara 'Palyaço' Benzetmesi Yaptı
Hande Erçel'e İma mı Var? Aygün Aydın Saçını Turuncuya Boyayanlara 'Palyaço' Benzetmesi Yaptı
Hakan Sabancı ile yaşadığı sansasyonel aşkla adını duyuran Aygün Aydın, bir zamanlar gündemden düşmek nedir bilmiyordu. Hala eski formunda olduğunu belli eden Aydın, yeni imalı paylaşımı ile akıllara Hande Erçel'i getirdi.
Bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hakan Sabancı'yla yaşadığı sansasyonel ilişki ve ardından yaşanan skandallarla adını duyuran Aygün Aydın'ı hatırlayanlarınız vardır.
Aydın, hamilelik iddialarından olay yaratan açıklamalara değin bir ara dilinden Hakan Sabancı'yı düşürmüyordu!
Neyse ki bu olayın da gündemi geçti ve epeydir Aygün Aydın'dan Sabancılara dair bir paylaşım ya da hareket görmüyorduk.
Ta ki bugüne kadar: Aygün Aydın'ın yaptığı son soru-cevap etkinliğinde, şimdiler Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'i diline doladığı düşünüldü.
Aydın, kendisine 'Birileri saçını turuncu yapmış. Sence çok kötü olmamış mı?' sorusunu es geçmedi: Aydın, "Kim yapmış bilmiyorum" dese de akıllara Hande Erçel geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aydın "Ama turuncu saç bence biraz şey gibi, hele kırmızıya çalıyorsa, palyaço gibi" yorumunda bulundu.
"Gerçekten çok saçma" diyen Aydın, bu saç rengiyle yeşil ve mor dışında bir renkte kıyafetin giyilmeyeceğini söyledi.
O anlar:
Sizce Hande Erçel'e gönderme mi var dersiniz? Buyurun yorumlara!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda