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Zeynep Bastık'ın Tarkan Filminden Fırlama Kombinini Görenler Konsere Gittiğine İnanamadı

Zeynep Bastık'ın Tarkan Filminden Fırlama Kombinini Görenler Konsere Gittiğine İnanamadı

Zeynep Bastık
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 18:24

Konser kombiniyle Tarkan filminden fırlamışa benzeyen Zeynep Bastık takipçilerinin dilinden kurtulamadı! 

Bakalım siz nasıl bulacaksınız... 😅👇

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Önce şarkı cover'ları ile hayatımıza giren Zeynep Bastık, sonra dillere pelesenk olan şarkılarıyla herkesin favorisi haline geldi.

Önce şarkı cover'ları ile hayatımıza giren Zeynep Bastık, sonra dillere pelesenk olan şarkılarıyla herkesin favorisi haline geldi.

Bir de kendisini yakinen tanıyanlar magazin gündemine sıklıkla özel hayatı ile geldiğini bilir...

Bir de kendisini yakinen tanıyanlar magazin gündemine sıklıkla özel hayatı ile geldiğini bilir...

Bastık, en son eski eşi Tolga Akış ve yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile hep beraber eğlenmiş; gelen yorumlara ise 'Artık 2024'e girdik böyle şeyler mi kaldı?' cevabı ile çok konuşulmuştu.

En son İstanbul'u terk eden ünlüler kervanına katılan Bastık, İzmir - Urla'ya yerleşerek 40 milyon TL'ye aldığı yeni evle gündeme gelmişti.

En son İstanbul'u terk eden ünlüler kervanına katılan Bastık, İzmir - Urla'ya yerleşerek 40 milyon TL'ye aldığı yeni evle gündeme gelmişti.

Ünlü şarkıcı şimdiyse konser kombini ile dillere düşmekten kurtulamadı: Tüyler içindeki Bastık, Tarkan filminden fırlamış gibi sahneye çıktı!

Ünlü şarkıcı şimdiyse konser kombini ile dillere düşmekten kurtulamadı: Tüyler içindeki Bastık, Tarkan filminden fırlamış gibi sahneye çıktı!

"Sahne arkası günlükleri" açıklamasıyla paylaştığı pozları çok beğenilse de, kombine birbirinden acımasız benzetmeler gecikmedi!

"Sahne arkası günlükleri" açıklamasıyla paylaştığı pozları çok beğenilse de, kombine birbirinden acımasız benzetmeler gecikmedi!
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Zeynep Bastık için yeni Tarkan diyen de oldu, vikinglere benzeten de... 😅

Zeynep Bastık için yeni Tarkan diyen de oldu, vikinglere benzeten de... 😅

Ünlü şarkıcı beğenilse de yerin dibine sokulmaktan kurtulamadı! Gelin ilk yorumlara bakalım.

Ünlü şarkıcı beğenilse de yerin dibine sokulmaktan kurtulamadı! Gelin ilk yorumlara bakalım.

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