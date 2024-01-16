Çantasında Hep Çekiç Taşıdığını Söyleyen Gupse Özay Obsesiflik Seviyesiyle Herkesi Korkuttu
Çantasında Hep Çekiç Taşıdığını Söyleyen Gupse Özay Obsesiflik Seviyesiyle Herkesi Korkuttu
Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın bu kadar takıntılı olduğunu kim bilebilirdi... Çantasında hep bir çekiç taşıdığını söyleyen Özay, obsesiflik seviyesiyle 'pes' dedirtti.
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Hepimizi güldüren ünlü oyuncu Gupse Özay'ı tanımayan yoktur: 'Deliha' filmiyle ilk senaryo deneyimini yaşayan Özay, daha sonra bir sürü komedi işine imzasını attı.
Ünlü oyuncu şimdilerde 'Lohusa' filmi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor!
Yeni filminin çıkmasına yakın Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri programına konuk olan Özay, birbirinden samimi açıklamalarda bulundu.
Barış Arduç'la örnek evliliğine değinen Özay, "Barış çok yakışıklı bir erkek ama, bizi birbirimize çeken şey çok eğlenmekti" sözleriyle bir kez daha imrendirdi!
Yetmedi: Kimselere söylemediği bir takıntısını da ilk kez programda paylaştı.
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"Obsesifim ben" diyen ünlü oyuncu, ''Benim çantamda hep bir çekiç var" diyerek yanında her zaman bir çekiç bulundurduğunu anlattı!
Çekiçsiz asla arabaya binmediğini söyleyen sevilen oyuncu, bir kere arabada kaldığı için yanında taşıdığını anlattı.
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Obsesifim ben yanımda hep silah taşırım amirim bastırma başımı tamam biniyorum ya 🥹🥹😅
Bana bulaşmayın demenin kısa yolu artık bu obsesif bozukluk 😂😂