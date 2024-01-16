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Çantasında Hep Çekiç Taşıdığını Söyleyen Gupse Özay Obsesiflik Seviyesiyle Herkesi Korkuttu

Çantasında Hep Çekiç Taşıdığını Söyleyen Gupse Özay Obsesiflik Seviyesiyle Herkesi Korkuttu

Gupse Özay
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 22:32

Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın bu kadar takıntılı olduğunu kim bilebilirdi... Çantasında hep bir çekiç taşıdığını söyleyen Özay, obsesiflik seviyesiyle 'pes' dedirtti.

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Hepimizi güldüren ünlü oyuncu Gupse Özay'ı tanımayan yoktur: 'Deliha' filmiyle ilk senaryo deneyimini yaşayan Özay, daha sonra bir sürü komedi işine imzasını attı.

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Yeni filminin çıkmasına yakın Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri programına konuk olan Özay, birbirinden samimi açıklamalarda bulundu.

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"Obsesifim ben" diyen ünlü oyuncu, ''Benim çantamda hep bir çekiç var" diyerek yanında her zaman bir çekiç bulundurduğunu anlattı!

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O anlar:

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ömer

Obsesifim ben yanımda hep silah taşırım amirim bastırma başımı tamam biniyorum ya 🥹🥹😅

nevertheless1010

Bana bulaşmayın demenin kısa yolu artık bu obsesif bozukluk 😂😂