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Emmy Ödül Törenini Sunan Peter Dinklage, Çaycı Hüseyin Yorumlarından Yakasını Kurtaramadı

Emmy Ödül Törenini Sunan Peter Dinklage, Çaycı Hüseyin Yorumlarından Yakasını Kurtaramadı

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 20:30

Game of Thrones ile adını duyuran ünlü oyuncu Peter Dinklage ve Çaycı Hüseyin'i canlandıran Alpaslan Özmol'un benzerliği aradan yıllar geçse de eskimeyen bir konu! Emmy Ödül Töreni'nde sunuculuk yapan Dinklage, hayliyle yakasını Çaycı Hüseyin yorumlarından kurtaramadı.

Bakalım 👇

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'Game of Thrones' dizisiyle ismini tüm dünyaya duyuran Peter Dinklage'ı tanıyanlarınız vardır.

'Game of Thrones' dizisiyle ismini tüm dünyaya duyuran Peter Dinklage'ı tanıyanlarınız vardır.

Ancak biz onu daha çok 'Çocuklar Duymasın' dizisinin meşhur Çaycı Hüseyin karakterini canlandıran Alpaslan Özmol'a benzerliğiyle tanıyoruz.

Ancak biz onu daha çok 'Çocuklar Duymasın' dizisinin meşhur Çaycı Hüseyin karakterini canlandıran Alpaslan Özmol'a benzerliğiyle tanıyoruz.
Ancak biz onu daha çok 'Çocuklar Duymasın' dizisinin meşhur Çaycı Hüseyin karakterini canlandıran Alpaslan Özmol'a benzerliğiyle tanıyoruz.

Özellikle tarz değişkiliğine giden Özmol'un son hali ile ikili arasındaki benzerlik iyice artmıştı.

Özellikle tarz değişkiliğine giden Özmol'un son hali ile ikili arasındaki benzerlik iyice artmıştı.

Detaylar:

75. Emmy Ödül Töreni'nde sunuculuk yapan Peter Dinklage, bir kez daha Çaycı Hüseyin benzerliğinin kurbanı oldu; dillerden kurtulamadı!

75. Emmy Ödül Töreni'nde sunuculuk yapan Peter Dinklage, bir kez daha Çaycı Hüseyin benzerliğinin kurbanı oldu; dillerden kurtulamadı!

Peter Dinklage'ı sahnede gören sosyal medya kullanıcılarından birbirinden yaratıcı yorumlar gecikmedi. 👇

Peter Dinklage'ı sahnede gören sosyal medya kullanıcılarından birbirinden yaratıcı yorumlar gecikmedi. 👇
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2. Hepimiz o sesle okuduk...

2. Hepimiz o sesle okuduk...
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