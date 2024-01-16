Emmy Ödül Törenini Sunan Peter Dinklage, Çaycı Hüseyin Yorumlarından Yakasını Kurtaramadı

Game of Thrones ile adını duyuran ünlü oyuncu Peter Dinklage ve Çaycı Hüseyin'i canlandıran Alpaslan Özmol'un benzerliği aradan yıllar geçse de eskimeyen bir konu! Emmy Ödül Töreni'nde sunuculuk yapan Dinklage, hayliyle yakasını Çaycı Hüseyin yorumlarından kurtaramadı.

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