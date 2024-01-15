Çaycı Hüseyin Karakterini Ölümsüzleştiren Alpaslan Özmol'un Uzun Saçlı Yeni İmajı Dillere Fena Düştü
Çaycı Hüseyin Karakterini Ölümsüzleştiren Alpaslan Özmol'un Uzun Saçlı Yeni İmajı Dillere Fena Düştü
Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterini canlandıran Alpaslan Özmol, yeni imajıyla gündem oldu. Lord Farquaad'dan Profesör Snape'e kadar birçok benzetme yapılan oyuncuya birbirinden eğlenceli yorumlar geldi. Bizler de sizin için derledik.👇
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Çocuklar Duymasın dizisiyle tanıdığımız Alpaslan Özmol'un "Adamı hasta etme Emine" ve "Çaylaaar" nidaları kulaklarımızda çınlıyor.
Ünlü oyuncuyu "Pulsar" ve "Kuruluş Osman" gibi başka projelerde de izledik.
Aynı zamanda kendisini son zamanlarda aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarından da takip ediyoruz.
Paylaştığı videolarla gündem olan Özmol, yeni tarzıyla çok konuşuldu.
Saçlarını uzatan ünlü oyuncunun son paylaşımına da yorum yağdı.
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Bizler de birbirinden komik yorumları sizin için derledik.
Ee devir değişti.
😂😂😂
Saç değişikliği insanı nasıl değiştiriyor görüyorsunuz.
Gerçekten andırıyor.
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Gerçekten bambaşka bir ülkeyiz mizah konusunda.
Harry Potter'da görmek isterdik kendisini.
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım...
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