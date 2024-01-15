Çaycı Hüseyin Karakterini Ölümsüzleştiren Alpaslan Özmol'un Uzun Saçlı Yeni İmajı Dillere Fena Düştü

Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterini canlandıran Alpaslan Özmol, yeni imajıyla gündem oldu. Lord Farquaad'dan Profesör Snape'e kadar birçok benzetme yapılan oyuncuya birbirinden eğlenceli yorumlar geldi. Bizler de sizin için derledik.👇