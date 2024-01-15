Beşiktaş Forması Giyen Alman Model Tobias Reuter Hem Takımın Taraftar Sayısını Artırdı Hem de Ortalığı Yaktı!
Beşiktaş Forması Giyen Alman Model Tobias Reuter Hem Takımın Taraftar Sayısını Artırdı Hem de Ortalığı Yaktı!
Gün geçmiyor ki bir sebepten gözümüz gönlümüz şenlenmesin... Bu kez de bir Alman model geldi, tek başına bu görevi üstlendi. Tobias Reuter isimli model giydiği Beşiktaş formasıyla poz verdi, sosyal medya adeta alev aldı!
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Hanımlar beyler, tanıştıralım... Bu beyefendi Alman model Tobias Reuter.
Kendisini Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar sayesinde az çok tanıyoruz.
Bir de Barış Murat Yağcı ile olan arkadaşlıkları sebebiyle belki aranızda kendisi hakkında bilgi sahibi olanlar olabilir.
Bu kez kaleyi içten fethedecek bir hareket yaptı ve Beşiktaş formasıyla fotoğrafını paylaştı!
Instagram hesabından paylaştığı bu fotoğrafla hem Beşiktaş'ın taraftar sayısını tek başına artırdı hem de ortalığı aleve verdi!
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Fotoğrafa gelen eğlenceli yorumları şöyle bırakıyoruz:
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