Hiçbir Detayı Atlamayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle İlk Gecesini Anlatarak Dobralığın Dibine Vurdu
Hiçbir Detayı Atlamayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle İlk Gecesini Anlatarak Dobralığın Dibine Vurdu
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve biricik eşi Wanda Nara'yı duymayan kalmadı. Wanda Nara, şimdi de Icardi ile ilk gecesini anlatarak yine dobralığın dibine vurdu! Bakalım 👇
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, spordan ziyade eşi Wanda Nara ile olan ilişkisiyle magazinin de gündeminde olan bir isim.
Bu ikilinin aşkını duymayan kalmamıştır: Arjantin'de tatil pozlarıyla çok beğenilen Wanda Nara, dış basına yaptığı özel itiraflarla sosyal medyada gündem oldu.
Eşi Mauro Icardi ile ilk gecesini anlatan Nara, "Arkadaştık. Birbirimizle sürekli telefonda konuşurduk, onu kızlarla tanıştırırdım, biriyle birlikte olduğunda bana söylerdi" diyerek Icardi'nin o zamanki çapkınlıklarını anlattı...
Wanda Nara, o dönem Icardi'yle bir tekne buluşmasında ünlü futbolcunun iş ve kadınlar için ayrı telefonları olduğunu görünce birini denize attığını da söyledi.
Yetmedi, ilk gecelerinden de açıkça bahsetti: "Benden önce o yataktan 200 kadın geçmiş olmalı ama benden sonra tamamen yok oldu."
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"Artık yatağa ihtiyacı kalmamıştı. Ertesi gün vücudumda hissettiğim acıyı hatırlıyorum çünkü her şeyi vermeye alışık değildim" sözleriyle duyanları şaşırtmadı değil...
"Her dört saatte bir Ibuprofen aldım" diyen Nara, yine açık sözlülüğünün dibine vurdu!
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