Aslı Bekiroğlu Lansman Gecesinde Giydiği Kıyafetle "Neden Kendine Bunu Yaptın?" Dedirtti
Aslı Bekiroğlu Lansman Gecesinde Giydiği Kıyafetle "Neden Kendine Bunu Yaptın?" Dedirtti
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, Elidor lansman gecesinde giydiği kıyafetiyle maalesef hiç ama hiç beğenilmedi. Bakalım sizler elbiseyi nasıl bulacaksınız... 👇
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Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'yu tanıyanlarınız vardır: Ünlü oyuncu zamanında 'Vine' platformunda çektiği videolarla şöhreti yakalamıştı.
En son Barış Akarsu'nun film projesinde yer alacakken “Barış Bey'in trajik bir ölümü oldu, ne söylemek istersiniz?” sorusuna “Ne diyeyim hayatım, başı sağ olsun ne denir? Tövbe yarabbim” yanıtıyla tepki çeken Bekiroğlu, daha sonra projeden ayrıldığını duyurmuştu.
Ünlü oyuncu şimdi de Elidor lansmanı için giydiği kıyafetle sosyal medyanın gündemine geldi.
Bekiroğlu'nun lansman kombini, maalesef sosyal medyada pek de beğeniyle karşılanmadı.
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Siz ünlü oyuncunun lansman tarzını nasıl buldunuz? Yorum sizde 👇
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