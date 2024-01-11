Savage X Fenty Markası İçin Pembeler İçinde Kamera Karşısına Geçen Rihanna Yürek Hoplattı
Savage X Fenty Markası İçin Pembeler İçinde Kamera Karşısına Geçen Rihanna Yürek Hoplattı
Ünlü şarkıcı desek mi demesek mi bilemediğimiz Rihanna, kendi markası için verdiği pozlarla yine Ocak ayında ortalığı alev alev etti! Bakalım siz çekimi nasıl bulacaksınız... 👇
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O albüm çıkarmasa da hepimizin hayranı olduğu Rihanna'nın güzelliği ve aurası herkes tarafından kabul edilen bir gerçek.
Hamileliğinde dahi ne çekimlerden ne de moda dünyasına yön vermekten geri duran RiRi, her pozuyla ortalığı alev alev ediyor!
Şimdi de kendi markası Savage X Fenty için kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, pozlarıyla yine kendine aşık etti!
İki çocuk annesi olmasına rağmen fitliği mi dersiniz, yoksa albüm çıkarmamaya ant içmişcesine başka her türlü işe koşması mı...
Her ne kadar albüm çıkarmadığı için hayranlarıyla arası bozuk olsa da, bu muhteşem pozlara kimse kayıtsız kalamadı!
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"Ne zaman bizi albüm için etkileyecek?"
"O albümü hiç dinleyemeyeceğiz"
"Hamilelik fiziğine yaradı"
"Doğurduğumda umarım ben de böyle görünürüm"
"Bir kere de albüm kapağıyla bizleri etkileyebilir mi?"
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"Neden 3. bebek yoldaymış gibi hissediyorum?"
Siz çekimi beğendiniz mi? Gerçi Rihanna'yı beğenmemek çok zor ama...
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