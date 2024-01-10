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Estetiğin Dozunu Kaçıran Kylie Jenner'ın Son Hali Dalga Konusu Oldu

Estetiğin Dozunu Kaçıran Kylie Jenner'ın Son Hali Dalga Konusu Oldu

Kylie Jenner
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 22:17

Instagram'daki haliyle, gerçek hayattaki hali arasında inanılmaz bir fark olan Kylie Jenner, son haliyle görenlere 'Estetiğin ayarını kaçırmış' dedirtti. Genç fenomen maalesef dalga konusu olmaktan kurtulamadı!

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Meşhur Kardashian ve Jenner ailesinin üyelerinden Kylie Jenner'ı tanıyanlarınız vardır.

Meşhur Kardashian ve Jenner ailesinin üyelerinden Kylie Jenner'ı tanıyanlarınız vardır.

Ailenin en başarılı isimlerinden biri olan Kylie, kozmetik markasıyla hem paraya para demiyor hem de genç yaşında rekorlara koşuyor.

Ailenin en başarılı isimlerinden biri olan Kylie, kozmetik markasıyla hem paraya para demiyor hem de genç yaşında rekorlara koşuyor.

Ancak onu daha eskilerden tanıyanlar geçirdiği değişimi sık sık anıyor: Kylie, estetik operasyonları sonrası adeta bambaşka biri oldu!

Ancak onu daha eskilerden tanıyanlar geçirdiği değişimi sık sık anıyor: Kylie, estetik operasyonları sonrası adeta bambaşka biri oldu!

Tüm yüzünü ve vücudunu geçirdiği estetik operasyonlarla baştan aşağı değiştiren Kylie, maalesef bir noktadan sonra ayarını kaçırdı...

Tüm yüzünü ve vücudunu geçirdiği estetik operasyonlarla baştan aşağı değiştiren Kylie, maalesef bir noktadan sonra ayarını kaçırdı...

Özellikle de geçtiğimiz günlerde sevgilisi Timothee Chalamet ile katıldığı Altın Küre ödül töreninde yüzünün son hali dikkatleri çekti.

Özellikle de geçtiğimiz günlerde sevgilisi Timothee Chalamet ile katıldığı Altın Küre ödül töreninde yüzünün son hali dikkatleri çekti.
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Öyle ki Kylie Jenner'ı 47 yaşındaki oyuncu Cillian Murphy'ye benzetenler oldu...

Öyle ki Kylie Jenner'ı 47 yaşındaki oyuncu Cillian Murphy'ye benzetenler oldu...
twitter.com

Birisi Kylie'nin Cillian Murphy'e benzediğini söyledi ve şimdi tek gördüğüm bu

"Düşünsenize estetik işlemlere o kadar parayı sadece kırklı yaşlarındaki bir adama benzediğinizi duymak için harcıyorsunuz"

"Düşünsenize estetik işlemlere o kadar parayı sadece kırklı yaşlarındaki bir adama benzediğinizi duymak için harcıyorsunuz"
twitter.com

"Kylie buna benziyor"

"Kylie buna benziyor"

"Sakın ona (Cillian) bir daha böyle saygısızlık yapmayın"

"Sakın ona (Cillian) bir daha böyle saygısızlık yapmayın"
twitter.com

"Eşimin adını (Cillian Murphy) ağzına alma"

"Eşimin adını (Cillian Murphy) ağzına alma"
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"Sakın Cillian'a böyle hakaret edeyim deme"

"Sakın Cillian'a böyle hakaret edeyim deme"
twitter.com

"47 yaşındaki adam 26 yaşındaki kadından daha genç duruyor"

"47 yaşındaki adam 26 yaşındaki kadından daha genç duruyor"
twitter.com

Her şey tadında güzel... Sizin düşünceleriniz neler?

Her şey tadında güzel... Sizin düşünceleriniz neler?

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