Estetiğin Dozunu Kaçıran Kylie Jenner'ın Son Hali Dalga Konusu Oldu
Estetiğin Dozunu Kaçıran Kylie Jenner'ın Son Hali Dalga Konusu Oldu
Instagram'daki haliyle, gerçek hayattaki hali arasında inanılmaz bir fark olan Kylie Jenner, son haliyle görenlere 'Estetiğin ayarını kaçırmış' dedirtti. Genç fenomen maalesef dalga konusu olmaktan kurtulamadı!
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Meşhur Kardashian ve Jenner ailesinin üyelerinden Kylie Jenner'ı tanıyanlarınız vardır.
Ailenin en başarılı isimlerinden biri olan Kylie, kozmetik markasıyla hem paraya para demiyor hem de genç yaşında rekorlara koşuyor.
Ancak onu daha eskilerden tanıyanlar geçirdiği değişimi sık sık anıyor: Kylie, estetik operasyonları sonrası adeta bambaşka biri oldu!
Tüm yüzünü ve vücudunu geçirdiği estetik operasyonlarla baştan aşağı değiştiren Kylie, maalesef bir noktadan sonra ayarını kaçırdı...
Özellikle de geçtiğimiz günlerde sevgilisi Timothee Chalamet ile katıldığı Altın Küre ödül töreninde yüzünün son hali dikkatleri çekti.
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Öyle ki Kylie Jenner'ı 47 yaşındaki oyuncu Cillian Murphy'ye benzetenler oldu...
"Düşünsenize estetik işlemlere o kadar parayı sadece kırklı yaşlarındaki bir adama benzediğinizi duymak için harcıyorsunuz"
"Kylie buna benziyor"
"Sakın ona (Cillian) bir daha böyle saygısızlık yapmayın"
"Eşimin adını (Cillian Murphy) ağzına alma"
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"Sakın Cillian'a böyle hakaret edeyim deme"
"47 yaşındaki adam 26 yaşındaki kadından daha genç duruyor"
Her şey tadında güzel... Sizin düşünceleriniz neler?
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