Sonunda Açıkladı: Selena Gomez, Taylor Swift'le Yaptığı Dedikoduyu Bizlerle Paylaştı
Sonunda Açıkladı: Selena Gomez, Taylor Swift'le Yaptığı Dedikoduyu Bizlerle Paylaştı
Altın küre ödül töreninde kazananlardan daha çok konuşulmayı başaran Selena Gomez, Taylor Swift'e yetiştirdiği o dedikodunun aslını ilk kez anlattı. Bakalım inanacak mısınız... 👇
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Kaç gündür bitmek bilmeyen bir Selena Gomez, Kylie Jenner ve Timothée Chalamet mevzusu var.
Ancak ilk yalanlama 'Benim sevgilim öyle şeyler yapmaz' tadında olayı reddeden Timothée Chalamet'ten geldi.
Kimse hala ikna olmayınca, Selena Gomez devreye girdi ve Taylor Swift'e anlattığı o dedikodunun aslını paylaştı.
"Hayır, Taylor'a birlikte takılan iki arkadaşımdan bahsediyordum. Kimseyi ilgilendirmez" diyerek kendini başka bir dedikoduyla savundu.
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Ah be Selena... Belki biraz sessiz kalsan olay unutulup gidecek ama izin vermiyorsun ki!
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