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Sonunda Açıkladı: Selena Gomez, Taylor Swift'le Yaptığı Dedikoduyu Bizlerle Paylaştı

Sonunda Açıkladı: Selena Gomez, Taylor Swift'le Yaptığı Dedikoduyu Bizlerle Paylaştı

Selena Gomez Kylie Jenner Timothee Chalamet
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 00:56

Altın küre ödül töreninde kazananlardan daha çok konuşulmayı başaran Selena Gomez, Taylor Swift'e yetiştirdiği o dedikodunun aslını ilk kez anlattı. Bakalım inanacak mısınız... 👇

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Kaç gündür bitmek bilmeyen bir Selena Gomez, Kylie Jenner ve Timothée Chalamet mevzusu var.

Kaç gündür bitmek bilmeyen bir Selena Gomez, Kylie Jenner ve Timothée Chalamet mevzusu var.

Olayı kaçıranlar için tekrardan özetleyelim: Timothée Chalamet ile fotoğraf çekilmek isteyen Selena Gomez'in Kylie Jenner'dan red yediği iddia edildi ve ardından bu dedikoduyu arkadaşı Taylor Swift'e yetiştiren Gomez kameralara yansıdı.

Ancak ilk yalanlama 'Benim sevgilim öyle şeyler yapmaz' tadında olayı reddeden Timothée Chalamet'ten geldi.

Ancak ilk yalanlama 'Benim sevgilim öyle şeyler yapmaz' tadında olayı reddeden Timothée Chalamet'ten geldi.

Detaylar:

Kimse hala ikna olmayınca, Selena Gomez devreye girdi ve Taylor Swift'e anlattığı o dedikodunun aslını paylaştı.

Kimse hala ikna olmayınca, Selena Gomez devreye girdi ve Taylor Swift'e anlattığı o dedikodunun aslını paylaştı.

"Hayır, Taylor'a birlikte takılan iki arkadaşımdan bahsediyordum. Kimseyi ilgilendirmez" diyerek kendini başka bir dedikoduyla savundu.

"Hayır, Taylor'a birlikte takılan iki arkadaşımdan bahsediyordum. Kimseyi ilgilendirmez" diyerek kendini başka bir dedikoduyla savundu.
twitter.com

Ancak sosyal medya halkı ikna olmadı: "O kız resmen yüksek sesle 'Timothee ile mi?' diye bağırdı. Kimi kandırmaya çalışıyor?"

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Ah be Selena... Belki biraz sessiz kalsan olay unutulup gidecek ama izin vermiyorsun ki!

Ah be Selena... Belki biraz sessiz kalsan olay unutulup gidecek ama izin vermiyorsun ki!

Siz açıklamaya inandınız mı?

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