Bir Yıldır Sessiz Sedasız Yaşayan Bella Hadid Döner Dönmez Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi
Bir Yıldır Sessiz Sedasız Yaşayan Bella Hadid Döner Dönmez Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi
Bir yıldır gözlerden uzak yaşayan Bella Hadid bir döndü pir döndü. Ünlü model hem Instagram paylaşımıyla hem de yeni çekimiyle ortalığı alev alev etti.
Bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dünyaca ünlü başarılı model Bella Hadid'i uzun bir süre dergi kapaklarında göremiyorduk...
Güzeller güzeli model, Filistin'i desteklediği için markaların kendisiyle çalışmayı bıraktığını söylemişti.
Hem sektörün ikiyüzlülüğünden hem de Bella hasretinden dert yanarken, neredeyse bir yıllık aranın ardından Hadid geri döndü!
Ünlü model önce Instagram paylaşımıyla ortalığı yangın yerine çevirdi...
Sonra da 'Perfect' dergisinin kapak yüzü oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hadid'i görenler hem geri dönüşüne sevindi...
Hem de çekim çok ama çok beğenildi.
Elbette geri dönüşüne kayıtsız kalınmadı, ilk yorumlar geldi!
"İnsanların prensesi geri döndü!"
"Onu çok özlemiştim!!!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Bu benim için çok önemli"
"ANNE"
"Evet geri döndü!"
"Kraliçemiz"
"Geri döndü ama daha da önemlisi eskisinden de daha iyi!"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın