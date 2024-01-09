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Bir Yıldır Sessiz Sedasız Yaşayan Bella Hadid Döner Dönmez Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi

Bir Yıldır Sessiz Sedasız Yaşayan Bella Hadid Döner Dönmez Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 19:52

Bir yıldır gözlerden uzak yaşayan Bella Hadid bir döndü pir döndü. Ünlü model hem Instagram paylaşımıyla hem de yeni çekimiyle ortalığı alev alev etti. 

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Dünyaca ünlü başarılı model Bella Hadid'i uzun bir süre dergi kapaklarında göremiyorduk...

Dünyaca ünlü başarılı model Bella Hadid'i uzun bir süre dergi kapaklarında göremiyorduk...

Güzeller güzeli model, Filistin'i desteklediği için markaların kendisiyle çalışmayı bıraktığını söylemişti.

Güzeller güzeli model, Filistin'i desteklediği için markaların kendisiyle çalışmayı bıraktığını söylemişti.

Hem sektörün ikiyüzlülüğünden hem de Bella hasretinden dert yanarken, neredeyse bir yıllık aranın ardından Hadid geri döndü!

Hem sektörün ikiyüzlülüğünden hem de Bella hasretinden dert yanarken, neredeyse bir yıllık aranın ardından Hadid geri döndü!

Ünlü model önce Instagram paylaşımıyla ortalığı yangın yerine çevirdi...

Ünlü model önce Instagram paylaşımıyla ortalığı yangın yerine çevirdi...
www.instagram.com

Sonra da 'Perfect' dergisinin kapak yüzü oldu!

Sonra da 'Perfect' dergisinin kapak yüzü oldu!
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Hadid'i görenler hem geri dönüşüne sevindi...

Hadid'i görenler hem geri dönüşüne sevindi...

Hem de çekim çok ama çok beğenildi.

Hem de çekim çok ama çok beğenildi.

Elbette geri dönüşüne kayıtsız kalınmadı, ilk yorumlar geldi!

Elbette geri dönüşüne kayıtsız kalınmadı, ilk yorumlar geldi!

"İnsanların prensesi geri döndü!"

"İnsanların prensesi geri döndü!"
twitter.com

"Onu çok özlemiştim!!!"

"Onu çok özlemiştim!!!"
twitter.com
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"Bu benim için çok önemli"

"Bu benim için çok önemli"
twitter.com

"ANNE"

"ANNE"
twitter.com

"Evet geri döndü!"

"Evet geri döndü!"
twitter.com

"Kraliçemiz"

"Kraliçemiz"
twitter.com

"Geri döndü ama daha da önemlisi eskisinden de daha iyi!"

"Geri döndü ama daha da önemlisi eskisinden de daha iyi!"
twitter.com

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