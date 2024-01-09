Meme Uçlarını Bile Kapatmayacak Sütyen Modeline Acımasız Benzetmeler Gecikmedi
Meme Uçlarını Bile Kapatmayacak Sütyen Modeline Acımasız Benzetmeler Gecikmedi
Meme uçlarını bile kapatacağından şüphe ettiğimiz sütyen modeli, Twitter (X) kullanıcıları tarafından hunharca goygoy malzemesi olarak kullanıldı.
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Elbette kimsenin moda anlayışını yargılamak, özellikle de tasarımlarını yargılamak üstümüze vazife değil!
Ancak bazı tasarımlar amacını ve hayatı sorgulatmıyor değil...
Göz bandından hallice bir sütyen modeli Twitter (X) kullanıcılarının önüne düşünce elbette acımasız yorumlar da gecikmedi!
1. "Demek bunca zamandır yanlış kullanıyormuşum"
2.
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3. "Öncelikle... Bunlara meme uçlarım bile sığmaz"
4. "Göz bandı olsa gözlerimi bile kapatmaz"
5. "Güzel göz bandıymış"
6. "Buna bir meme ucu bile sığdırabileceğimi düşünmüyorum"
7. "Memelerim bunu kahvaltı niyetine yer"
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8. "Eğer memeler konuşabilseydi, benimkiler 'Hayır' derdi"
9. "Bana tam olurdu ve buna çok üzülüyorum"
10.
11. "Sonunda bana göre bir sütyen"
12.
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13. "Bu sütyen bile bana büyük gelir"
14. "Şimdi de üstünüze göz bandı mı giyiyorsunuz?"
15. "Memelerimin küçüklüğü temsili"
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