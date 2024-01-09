Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Meme Uçlarını Bile Kapatmayacak Sütyen Modeline Acımasız Benzetmeler Gecikmedi

Meme Uçlarını Bile Kapatmayacak Sütyen Modeline Acımasız Benzetmeler Gecikmedi

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 19:20

Meme uçlarını bile kapatacağından şüphe ettiğimiz sütyen modeli, Twitter (X) kullanıcıları tarafından hunharca goygoy malzemesi olarak kullanıldı. 

Bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Elbette kimsenin moda anlayışını yargılamak, özellikle de tasarımlarını yargılamak üstümüze vazife değil!

Elbette kimsenin moda anlayışını yargılamak, özellikle de tasarımlarını yargılamak üstümüze vazife değil!
cheezburger.com

Ancak bazı tasarımlar amacını ve hayatı sorgulatmıyor değil...

Ancak bazı tasarımlar amacını ve hayatı sorgulatmıyor değil...
www.huffpost.com

Göz bandından hallice bir sütyen modeli Twitter (X) kullanıcılarının önüne düşünce elbette acımasız yorumlar da gecikmedi!

Göz bandından hallice bir sütyen modeli Twitter (X) kullanıcılarının önüne düşünce elbette acımasız yorumlar da gecikmedi!
twitter.com

1. "Demek bunca zamandır yanlış kullanıyormuşum"

1. "Demek bunca zamandır yanlış kullanıyormuşum"
twitter.com

2.

2.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

3. "Öncelikle... Bunlara meme uçlarım bile sığmaz"

3. "Öncelikle... Bunlara meme uçlarım bile sığmaz"
twitter.com

4. "Göz bandı olsa gözlerimi bile kapatmaz"

4. "Göz bandı olsa gözlerimi bile kapatmaz"
twitter.com

5. "Güzel göz bandıymış"

5. "Güzel göz bandıymış"
twitter.com

6. "Buna bir meme ucu bile sığdırabileceğimi düşünmüyorum"

6. "Buna bir meme ucu bile sığdırabileceğimi düşünmüyorum"
twitter.com

7. "Memelerim bunu kahvaltı niyetine yer"

7. "Memelerim bunu kahvaltı niyetine yer"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

8. "Eğer memeler konuşabilseydi, benimkiler 'Hayır' derdi"

8. "Eğer memeler konuşabilseydi, benimkiler 'Hayır' derdi"
twitter.com

9. "Bana tam olurdu ve buna çok üzülüyorum"

9. "Bana tam olurdu ve buna çok üzülüyorum"
twitter.com

10.

10.
twitter.com

11. "Sonunda bana göre bir sütyen"

11. "Sonunda bana göre bir sütyen"
twitter.com

12.

12.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

13. "Bu sütyen bile bana büyük gelir"

13. "Bu sütyen bile bana büyük gelir"
twitter.com

14. "Şimdi de üstünüze göz bandı mı giyiyorsunuz?"

14. "Şimdi de üstünüze göz bandı mı giyiyorsunuz?"
twitter.com

15. "Memelerimin küçüklüğü temsili"

15. "Memelerimin küçüklüğü temsili"
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın