Kanye West'in Eşi Bianca Censori Cesur Doğum Günü Kombiniyle Hayatı Sorgulattı
Kanye West'in Eşi Bianca Censori Cesur Doğum Günü Kombiniyle Hayatı Sorgulattı
Kaynak: https://www.tmz.com/2024/01/06/kanye-...
Kanye West'in yarı çıplak pozlarını paylaştığı Bianca Censori'yi duymayan kalmadı. Tartışmalara yol açan çift her seferinde görenlere akıl tutulması yaşatmayı başarıyor. Şimdi de Censori'nin doğum günü kombini beyinleri yaktı.
Bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kanye West ve Bianca Censori'nin kimselerin akıl sırı erdiremediği ilişkisini artık duymayan kalmadı.
Gizli saklı evlenen ve akabinde tuhaflıklara imza atan çift, en çok da kıyafetleri ile konuşuluyor.
West'in eşi Censori'yi zorla 'dar ve müstehcen' giydirdiği iddiası gündemi sarsmış ve uzun bir süre gerçekliği tartışılmıştı.
O da yetmedi: Eşinin yarı çıplak pozlarını tüm dünya ile paylaşan West 'Yok artık' dedirtmişti.
Şimdi de Censori'nin 29. yaş doğum günü için giydiği 'kombin' demeye bin şahit isteyecek kıyafet gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Censori, doğum günü kutlaması için 46 yaşındaki eşi West'le beraber Las Vegas'a gitti: İnce ve dar bikinisi dikkatleri çekti.
Ayrıca Censori'nin eşi West gibi yalın ayak dolaştığı görüldü.
Siz doğum günü kombinini nasıl buldunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda