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Kanye West'in Eşi Bianca Censori Cesur Doğum Günü Kombiniyle Hayatı Sorgulattı

Kanye West'in Eşi Bianca Censori Cesur Doğum Günü Kombiniyle Hayatı Sorgulattı

Kanye West
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 21:24

Kanye West'in yarı çıplak pozlarını paylaştığı Bianca Censori'yi duymayan kalmadı. Tartışmalara yol açan çift her seferinde görenlere akıl tutulması yaşatmayı başarıyor. Şimdi de Censori'nin doğum günü kombini beyinleri yaktı.

Bakalım 👇

Kaynak: https://www.tmz.com/2024/01/06/kanye-...
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Kanye West ve Bianca Censori'nin kimselerin akıl sırı erdiremediği ilişkisini artık duymayan kalmadı.

Kanye West ve Bianca Censori'nin kimselerin akıl sırı erdiremediği ilişkisini artık duymayan kalmadı.

Gizli saklı evlenen ve akabinde tuhaflıklara imza atan çift, en çok da kıyafetleri ile konuşuluyor.

Gizli saklı evlenen ve akabinde tuhaflıklara imza atan çift, en çok da kıyafetleri ile konuşuluyor.

West'in eşi Censori'yi zorla 'dar ve müstehcen' giydirdiği iddiası gündemi sarsmış ve uzun bir süre gerçekliği tartışılmıştı.

West'in eşi Censori'yi zorla 'dar ve müstehcen' giydirdiği iddiası gündemi sarsmış ve uzun bir süre gerçekliği tartışılmıştı.

Detaylar:

O da yetmedi: Eşinin yarı çıplak pozlarını tüm dünya ile paylaşan West 'Yok artık' dedirtmişti.

O da yetmedi: Eşinin yarı çıplak pozlarını tüm dünya ile paylaşan West 'Yok artık' dedirtmişti.

Şimdi de Censori'nin 29. yaş doğum günü için giydiği 'kombin' demeye bin şahit isteyecek kıyafet gündemde.

Şimdi de Censori'nin 29. yaş doğum günü için giydiği 'kombin' demeye bin şahit isteyecek kıyafet gündemde.
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Censori, doğum günü kutlaması için 46 yaşındaki eşi West'le beraber Las Vegas'a gitti: İnce ve dar bikinisi dikkatleri çekti.

Censori, doğum günü kutlaması için 46 yaşındaki eşi West'le beraber Las Vegas'a gitti: İnce ve dar bikinisi dikkatleri çekti.

Ayrıca Censori'nin eşi West gibi yalın ayak dolaştığı görüldü.

Ayrıca Censori'nin eşi West gibi yalın ayak dolaştığı görüldü.

Siz doğum günü kombinini nasıl buldunuz?

Siz doğum günü kombinini nasıl buldunuz?

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