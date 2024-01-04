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Kanye West'in Çıplak Fotoğraflarını Paylaştığı Eşi Bianca Censori'nin Eski Hali Gündem Oldu

Kanye West'in Çıplak Fotoğraflarını Paylaştığı Eşi Bianca Censori'nin Eski Hali Gündem Oldu

Kanye West
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 20:47

Kanye West yeni yıla yine tuhaflığıyla giriş yaparak eşi Bianca Censori'nin yarı çıplak pozlarını paylaşmıştı. Censori'nin West'ten önceki hali ise tekrardan gündeme geldi.

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Tuhaflıkların adamı Kanye West'i artık tanımayan yok: Hareketleri ve açıklamaları normal bir insanın yapacağı türden değil.

Tuhaflıkların adamı Kanye West'i artık tanımayan yok: Hareketleri ve açıklamaları normal bir insanın yapacağı türden değil.

Ünlü rapçi yeni yıla yine tuhaflığıyla girişini yapmış ve eşi Bianca Censori'nin yarı çıplak pozlarını paylaşarak cümle alemi şoke etmişti.

Ünlü rapçi yeni yıla yine tuhaflığıyla girişini yapmış ve eşi Bianca Censori'nin yarı çıplak pozlarını paylaşarak cümle alemi şoke etmişti.

West'in eşi Censori, yabancı magazin için adeta gizemli bir kutu: Çünkü kendisi her tuhaflığında West'in yanında ve asla sesini çıkarmıyor.

West'in eşi Censori, yabancı magazin için adeta gizemli bir kutu: Çünkü kendisi her tuhaflığında West'in yanında ve asla sesini çıkarmıyor.

Ancak West'le beraberken çoğu zaman neredeyse hiç yüzü gülmeyen Censori, görenleri endişelendirmiyor da değil.

Ancak West'le beraberken çoğu zaman neredeyse hiç yüzü gülmeyen Censori, görenleri endişelendirmiyor da değil.

Hal böyle olunca, Censori'nin West'le ilişkiye başlamadan önceki hali gündem oldu.

Hal böyle olunca, Censori'nin West'le ilişkiye başlamadan önceki hali gündem oldu.
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West'ten önce gayet sağlıklı ve normal görünen Censori'nin tarzından şimdilerde eşinin sorumlu olduğu konuşuluyor.

West'ten önce gayet sağlıklı ve normal görünen Censori'nin tarzından şimdilerde eşinin sorumlu olduğu konuşuluyor.

Bir diğer dikkat çeken detay ise Censori'nin Kanye West'in eski eşi Kim Kardashian'a olan benzerliği.

Bir diğer dikkat çeken detay ise Censori'nin Kanye West'in eski eşi Kim Kardashian'a olan benzerliği.

West'le evlendikten sonra tarzında adeta bir dönüşüm yaşadığını söylemek mümkün.

West'le evlendikten sonra tarzında adeta bir dönüşüm yaşadığını söylemek mümkün.

Hem daha da mutluymuş... Sizin düşünceleriniz neler?

Hem daha da mutluymuş... Sizin düşünceleriniz neler?

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