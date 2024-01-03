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"You" Dizisinin Yıldızı Shay Mitchell'in Yeni Saçlarını Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı

"You" Dizisinin Yıldızı Shay Mitchell'in Yeni Saçlarını Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 23:29

Pretty Little Liars dizisindeki rolüyle akıllara kazınan Shay Mitchell, öyle bir imaj değişikliği yaptı ki görenler tanımakta zorlandı!

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"Pretty Little Liars" ile yıldızı parlayan ve "You" dizisinde Joe'nun korkulu rüyası olan Shay Mitchell'i severek izlemiş olanlarınız vardır.

"Pretty Little Liars" ile yıldızı parlayan ve "You" dizisinde Joe'nun korkulu rüyası olan Shay Mitchell'i severek izlemiş olanlarınız vardır.

Kendisi son zamanlarsa oyunculuktan uzak kalsa da, ilginç çekimleri ve paylaşımları olsun magazin gündemine geliyor.

Kendisi son zamanlarsa oyunculuktan uzak kalsa da, ilginç çekimleri ve paylaşımları olsun magazin gündemine geliyor.

Ünlü oyuncu, şimdi de saçlarında yaptığı köklü imaj değişikliği ile görenleri şaşırttı.

Ünlü oyuncu, şimdi de saçlarında yaptığı köklü imaj değişikliği ile görenleri şaşırttı.

Upuzun saçlarını neredeyse sıfıra vuran Mitchell'i görenler başta tanıyamadı...

Upuzun saçlarını neredeyse sıfıra vuran Mitchell'i görenler başta tanıyamadı...

Yine de çok havalı göründüğünü söylemek gerek... Yorumlar da gecikmedi tabii.

Yine de çok havalı göründüğünü söylemek gerek... Yorumlar da gecikmedi tabii.
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"İlk bakışta Kris Jenner sandım"

"İlk bakışta Kris Jenner sandım"
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"Şimdi... Bu kim? Shay Mitchell ile ne alakası var?"

"Şimdi... Bu kim? Shay Mitchell ile ne alakası var?"
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"Kris peruğu takmış Kim Kardashian sandım"

"Kris peruğu takmış Kim Kardashian sandım"
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"Ona olan aşkım 9 yaşında"

"Ona olan aşkım 9 yaşında"
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"Kesinlikle Kris Jenner sandım"

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E Kris Jenner'a benzetmekte haksız da sayılmazlar... Siz ne dersiniz?

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