Cardi B, Boşandığı Eşiyle Yılbaşında Kaçamak İlişki Yaşadığını Söyleyerek Samimiyetin Sınırlarını Zorladı
Cardi B, Boşandığı Eşiyle Yılbaşında Kaçamak İlişki Yaşadığını Söyleyerek Samimiyetin Sınırlarını Zorladı
Cardi B yine bildiğimiz gibi: Samimiyetin sınırlarını zorlayan ünlü rapçi, yatak odası sırlarını herkese açınca olanlar oldu, bilmek istemediğimiz gerçekler ortaya çıktı! Bakalım 👇
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Dünyaca ünlü rapçi Cardi B'yi tanıyanlarınız vardır: Ya müziğiyle ya da skandallarıyla gündemde olan bir isim.
Hiçbir kavgadan ve tartışmadan geri kalmayan Cardi B, en son kendisine içecek fırlatan hayranına karşılık olarak mikrofon fırlatmasıyla olay olmuştu.
Ünlü rapçinin kendi gibi rapçi eşi Offset ile inişli çıkışlı evliliği geçtiğimiz aylarda sonlanmış, Cardi B twerk videosu ile bekarlığını duyurmuştu.
Görünüşe göre birbirinden ayrı kalamayan çift, kağıt üstünde boşansalar da hala beraber takılıyorlar.
Cardi B, sosyal medyada yılbaşında beraber görüntülendiği eski eşiyle barıştığı iddialarını reddederken çarpıcı bir itirafta bulundu.
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"Bebeğimin babasıyla kulüpte miydim? Evet" diyen ünlü rapçi, barışmadıklarını ancak yılbaşı gecesi cinsel birliktelik yaşadıklarını söylemeyi ihmal etmedi!
İnan Cardi, bu kadar detaya gerek yoktu!
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