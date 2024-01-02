INJI'nin O Ses Yılbaşında Sahne Alma Sebebinin Babasının Acun Ilıcalı'yla Olan Arkadaşlığı Olduğu İddia Edildi

O Ses Yılbaşı programında sahne alan INJI, sahne performansı ile izleyiciyi ikiye bölmüş; çoğunluğu hayal kırıklığına uğratmıştı. Şimdi de INJI'nin sahne alma nedeni olarak ünlü şarkıcının babası ve Acun Ilıcalı'nın dostluğu gösterildi.

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