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INJI'nin O Ses Yılbaşında Sahne Alma Sebebinin Babasının Acun Ilıcalı'yla Olan Arkadaşlığı Olduğu İddia Edildi

INJI'nin O Ses Yılbaşında Sahne Alma Sebebinin Babasının Acun Ilıcalı'yla Olan Arkadaşlığı Olduğu İddia Edildi

O Ses Türkiye
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 23:53

O Ses Yılbaşı programında sahne alan INJI, sahne performansı ile izleyiciyi ikiye bölmüş; çoğunluğu hayal kırıklığına uğratmıştı. Şimdi de INJI'nin sahne alma nedeni olarak ünlü şarkıcının babası ve Acun Ilıcalı'nın dostluğu gösterildi. 

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Yurtdışında cümle aleme göbek attıran INJI'yi artık tanımayan kalmadı diye düşünüyoruz.

Yurtdışında cümle aleme göbek attıran INJI'yi artık tanımayan kalmadı diye düşünüyoruz.

"Bellydancing" şarkısıyla önce TikTok'ta sonra tüm platformlarda viral olan INJI, geçtiğimiz günlerde ülkemize döndü.

"Bellydancing" şarkısıyla önce TikTok'ta sonra tüm platformlarda viral olan INJI, geçtiğimiz günlerde ülkemize döndü.

O Ses Yılbaşı programına katılan ünlü şarkıcı, sahne performansı ile maalesef izleyiciyi memnun edemedi.

O Ses Yılbaşı programına katılan ünlü şarkıcı, sahne performansı ile maalesef izleyiciyi memnun edemedi.

Şarkısı göbek atmakla meşhur olsa da, INJI'nin sahnedeki enerjisi sönük bulundu ve sayısız yorum geldi.

Şarkısı göbek atmakla meşhur olsa da, INJI'nin sahnedeki enerjisi sönük bulundu ve sayısız yorum geldi.

Burada bahsettik:

Performansı tartışıla dursun, INJI'nin O Ses'te sahne alması için babasının Acun Ilıcalı bağlantısını kullandığı iddia edildi.

Performansı tartışıla dursun, INJI'nin O Ses'te sahne alması için babasının Acun Ilıcalı bağlantısını kullandığı iddia edildi.
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İnternet gündemi olsun, türlü türlü dramalar olsun kaçırmayan bir numaralı adresi @dramapasta_, önce INJI'nin performansını eleştirdi.

İnternet gündemi olsun, türlü türlü dramalar olsun kaçırmayan bir numaralı adresi @dramapasta_, önce INJI'nin performansını eleştirdi.

Sonra kendisine gelen bir mesajı paylaşarak bombayı ortaya bıraktı: Acun Ilıcalı'nın INJI'nin babası Ali Gürün'ün lise arkadaşları olduğu iddia edildi.

Sonra kendisine gelen bir mesajı paylaşarak bombayı ortaya bıraktı: Acun Ilıcalı'nın INJI'nin babası Ali Gürün'ün lise arkadaşları olduğu iddia edildi.

Halihazırda epey popüler olan INJI'nin böyle bir torpile ihtiyaç olmadığı bariz olsa da, sosyal medya yine fokur fokur kaynıyor...

Halihazırda epey popüler olan INJI'nin böyle bir torpile ihtiyaç olmadığı bariz olsa da, sosyal medya yine fokur fokur kaynıyor...

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