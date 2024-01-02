Yılda Sadece 15 Gün Çalışan Dua Lipa'nın Bitmeyen Tatili Sosyal Medya Kullanıcılarını Hasetlendirdi
Yılda Sadece 15 Gün Çalışan Dua Lipa'nın Bitmeyen Tatili Sosyal Medya Kullanıcılarını Hasetlendirdi
Pop müziğin prensesi Dua Lipa, az çalışıyor ama öz çalışıyor... Kazandığı parayı harcamasını da bilen Lipa'nın yeni tatili, Twitter (X) kullanıcılarını uzak hayallere daldırdı.
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Pop müziğin prensesi ve kraliçesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Dua Lipa'yı tanımayanınız yoktur.
Gerek hit parçaları olsun gerek Şükrü Özyıldız ile olan benzerliğiyle olsun Lipa, ülkemizde sevilen bir isim. 😅
Dua Lipa'yı sıkı sıkıya takip edenleriniz varsa iyi bilir: Kendisi tatil denince akıllara gelen isimlerden biri.
Yılın sadece 15 günü çalıştığına yemin edebileceğimiz ama kanıtlayamayacağımız Lipa, soluğu hep sıcak iklimlerde alıyor!
Yeni yıla bizler battaniye altında ve kalorifer yanında girerken, Lipa'nın Hindistan, Jaipur tatilinde girmesi kullanıcıların diline fena düştü!
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"Yaşamasını ve para harcamasını biliyor"
"Dua'yı tatilde gördüm. Anonim olsun lütfen / Onun için muhtemel bir durum"
"Normal bir İngiltere pasaportu ile maksimum 60 ülke gezebilirsin ve her gün o bir tanesine gitmiş"
"Sizce yılda kaç pasaport defteri bitiriyordur?"
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"Hiç evine gitmedi"
"Her 4 günde bir tatile çıkan Dua Lipa olmak..."
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