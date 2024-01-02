Tüm Yaşamı Bir Yalanla Çalınmıştı: Dizilere Konu Olan Gypsy Rose Blanchard'ın Hapis Sonrası Hayatı Gündemde
Tüm Yaşamı Bir Yalanla Çalınmıştı: Dizilere Konu Olan Gypsy Rose Blanchard'ın Hapis Sonrası Hayatı Gündemde
Kaynak: https://theshaderoom.com/gypsy-rose-b...
Yıllarca duyan ve okuyan herkesi ürperten bir hikayeye sahip olan Gypsy Rose Blanchard, geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıktı. Dışarıdaki hayatına yeniden başlayan Blanchard'ın yeni yaşamı gündeme geldi.
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Gypsy Rose Blanchard ve annesinin kan donduran hikayesini bilenleriniz vardır.
Hapishanede 'hiç olmadığı kadar özgürleştiğini' söyleyen Gypsy Rose, geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıktı.
Gypsy Rose'un hapishaneden çıkışını üvey kardeşi Mia Blanchard küçük bir parti ile kutladı.
Hapisten çıkınca hayatında yeni bir sayfa açan Gypsy Rose, hızla sosyal medyada paylaşım yapmaya başladı.
Önce, hapishanedeyken tanışıp evlendiği eşiyle de ilk yeni yılını kutlamasını yaptı.
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Sonra, "Nihayet özgürüm" diyerek ilk TikTok paylaşımını da yaptı.
Ayrıca hapishanedeyken Taylor Swift konserine bilet alan ve Swift'le tanışmayı umduğunu söyleyen Blanchard, konsere gidemedi.
Blanchard'ın tahliye memuru, Missouri'yi terk etmesini istediği için konseri kaçırdı.
Blanchard yeni hayatında yaptığı her paylaşım ile sosyal medyanın dikkatlerini çekmeye devam ediyor.
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