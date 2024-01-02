Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Tüm Yaşamı Bir Yalanla Çalınmıştı: Dizilere Konu Olan Gypsy Rose Blanchard'ın Hapis Sonrası Hayatı Gündemde

Tüm Yaşamı Bir Yalanla Çalınmıştı: Dizilere Konu Olan Gypsy Rose Blanchard'ın Hapis Sonrası Hayatı Gündemde

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 19:10

Yıllarca duyan ve okuyan herkesi ürperten bir hikayeye sahip olan Gypsy Rose Blanchard, geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıktı. Dışarıdaki hayatına yeniden başlayan Blanchard'ın yeni yaşamı gündeme geldi. 

Detaylar 👇

Kaynak: https://theshaderoom.com/gypsy-rose-b...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Gypsy Rose Blanchard ve annesinin kan donduran hikayesini bilenleriniz vardır.

Gypsy Rose Blanchard ve annesinin kan donduran hikayesini bilenleriniz vardır.

Annesi Clauddine Blanchard, kızı da dahil olmak üzere tüm dünyayı kızının hasta olduğuna inandırmış ve sağlıklı kızını hasta hissetmesi için zehirlemişti.

Burada detaylı bahsettik:

Hapishanede 'hiç olmadığı kadar özgürleştiğini' söyleyen Gypsy Rose, geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıktı.

Hapishanede 'hiç olmadığı kadar özgürleştiğini' söyleyen Gypsy Rose, geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıktı.

Gypsy Rose'un hapishaneden çıkışını üvey kardeşi Mia Blanchard küçük bir parti ile kutladı.

Gypsy Rose'un hapishaneden çıkışını üvey kardeşi Mia Blanchard küçük bir parti ile kutladı.

Hapisten çıkınca hayatında yeni bir sayfa açan Gypsy Rose, hızla sosyal medyada paylaşım yapmaya başladı.

Hapisten çıkınca hayatında yeni bir sayfa açan Gypsy Rose, hızla sosyal medyada paylaşım yapmaya başladı.

Önce, hapishanedeyken tanışıp evlendiği eşiyle de ilk yeni yılını kutlamasını yaptı.

Önce, hapishanedeyken tanışıp evlendiği eşiyle de ilk yeni yılını kutlamasını yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sonra, "Nihayet özgürüm" diyerek ilk TikTok paylaşımını da yaptı.

Sonra, "Nihayet özgürüm" diyerek ilk TikTok paylaşımını da yaptı.

Ayrıca hapishanedeyken Taylor Swift konserine bilet alan ve Swift'le tanışmayı umduğunu söyleyen Blanchard, konsere gidemedi.

Ayrıca hapishanedeyken Taylor Swift konserine bilet alan ve Swift'le tanışmayı umduğunu söyleyen Blanchard, konsere gidemedi.

Blanchard'ın tahliye memuru, Missouri'yi terk etmesini istediği için konseri kaçırdı.

Blanchard'ın tahliye memuru, Missouri'yi terk etmesini istediği için konseri kaçırdı.

Blanchard yeni hayatında yaptığı her paylaşım ile sosyal medyanın dikkatlerini çekmeye devam ediyor.

Blanchard yeni hayatında yaptığı her paylaşım ile sosyal medyanın dikkatlerini çekmeye devam ediyor.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?