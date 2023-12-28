Üçlü İlişki İddialarıyla Gündemden Düşmeyen Paul Mescal'ın Başı Karadenizli Genleriyle Dertte
Üçlü İlişki İddialarıyla Gündemden Düşmeyen Paul Mescal'ın Başı Karadenizli Genleriyle Dertte
Sosyal medya kullanıcıları Normal People dizisiyle yıldızı parlayan Paul Mescal'a kimlik krizi yaşatmaya ant içti! İrlandalı aktörü Karadenizlilere benzeten kullanıcıların birbirinden komik paylaşımları güldürdü.
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"Normal People" dizisiyle hem toksikliğin kitabını yazan hem de yıldızı parlayan Paul Mescal son zamanların en konuşulan isimlerinden biri.
Mescal'ın, Andrew Scott'la iki aşığı canlandırdıkları 'All of Us Strangers' filmi de çok konuşulmuş ve seyirciyi heyecanlandırmıştı.
O da yetmemiş, Mescal kendi gibi ünlü oyuncu aktöre ilan-ı aşk ederek "Ryan Gosling'le yağmur altında öpüşmek istiyorum" itirafıyla bombayı patlatmıştı.
Durun, hala bitmedi: Mescal'ın Londra'da kadınlara üçlü ilişki teklif ettiği ve kabul eden kadınlarla ertesi sabah parkta yürüyüşe çıkıp onlardan koşarak kaçtığı dedikoduları da son birkaç gündür gündemi esir aldı.
Hal böyle olunca, ünlü aktör herkesin diline dolandı: Fenotipinin mağduru olan Mescal'ın Karadenizliye benzetildiği paylaşımlar güldürdü.
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Abartmadık mı?
😂
İrlandalı olduğuna emin miyiz cidden?
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😂
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