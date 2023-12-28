Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Üçlü İlişki İddialarıyla Gündemden Düşmeyen Paul Mescal'ın Başı Karadenizli Genleriyle Dertte

Üçlü İlişki İddialarıyla Gündemden Düşmeyen Paul Mescal'ın Başı Karadenizli Genleriyle Dertte

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 22:58

Sosyal medya kullanıcıları Normal People dizisiyle yıldızı parlayan Paul Mescal'a kimlik krizi yaşatmaya ant içti! İrlandalı aktörü Karadenizlilere benzeten kullanıcıların birbirinden komik paylaşımları güldürdü. 

Bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Normal People" dizisiyle hem toksikliğin kitabını yazan hem de yıldızı parlayan Paul Mescal son zamanların en konuşulan isimlerinden biri.

"Normal People" dizisiyle hem toksikliğin kitabını yazan hem de yıldızı parlayan Paul Mescal son zamanların en konuşulan isimlerinden biri.

Mescal'ın, Andrew Scott'la iki aşığı canlandırdıkları 'All of Us Strangers' filmi de çok konuşulmuş ve seyirciyi heyecanlandırmıştı.

Mescal'ın, Andrew Scott'la iki aşığı canlandırdıkları 'All of Us Strangers' filmi de çok konuşulmuş ve seyirciyi heyecanlandırmıştı.

O da yetmemiş, Mescal kendi gibi ünlü oyuncu aktöre ilan-ı aşk ederek "Ryan Gosling'le yağmur altında öpüşmek istiyorum" itirafıyla bombayı patlatmıştı.

O da yetmemiş, Mescal kendi gibi ünlü oyuncu aktöre ilan-ı aşk ederek "Ryan Gosling'le yağmur altında öpüşmek istiyorum" itirafıyla bombayı patlatmıştı.

Detaylar:

Durun, hala bitmedi: Mescal'ın Londra'da kadınlara üçlü ilişki teklif ettiği ve kabul eden kadınlarla ertesi sabah parkta yürüyüşe çıkıp onlardan koşarak kaçtığı dedikoduları da son birkaç gündür gündemi esir aldı.

Durun, hala bitmedi: Mescal'ın Londra'da kadınlara üçlü ilişki teklif ettiği ve kabul eden kadınlarla ertesi sabah parkta yürüyüşe çıkıp onlardan koşarak kaçtığı dedikoduları da son birkaç gündür gündemi esir aldı.

Detaylar:

Hal böyle olunca, ünlü aktör herkesin diline dolandı: Fenotipinin mağduru olan Mescal'ın Karadenizliye benzetildiği paylaşımlar güldürdü.

Hal böyle olunca, ünlü aktör herkesin diline dolandı: Fenotipinin mağduru olan Mescal'ın Karadenizliye benzetildiği paylaşımlar güldürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Abartmadık mı?

Abartmadık mı?
twitter.com

😂

😂
twitter.com

İrlandalı olduğuna emin miyiz cidden?

İrlandalı olduğuna emin miyiz cidden?
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com

😂

😂
twitter.com

Sizce benziyor mu? Buyurun yorumlara 👇

Sizce benziyor mu? Buyurun yorumlara 👇
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?