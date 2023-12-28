Aralık Ayında Bikinili Paylaşım Yapan Millie Bobby Brown Beğeni Yağmuruna Tutuldu
Aralık Ayında Bikinili Paylaşım Yapan Millie Bobby Brown Beğeni Yağmuruna Tutuldu
Kaynak: https://www.yahoo.com/lifestyle/milli...
Stranger Things dizisiyle yıldızı parlayan Millie Bobby Brown, Aralık ayında değilmişiz gibi yaptığı bikinili paylaşımla herkesi kıskandırdı! Bakalım 👇
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"Stranger Things" dizisiyle ünlenen ve "Enola Holmes" serisiyle yıldızını iyice parlatan Millie Bobby Brown'ı tanıyorsunuzdur.
Bir anda nasıl büyüdüğünü anlayamadığımız Brown, oyunculuğun yanı sıra kendi kozmetik ve cilt bakımı markasına da sahip.
Şimdilerde nişanlı olan ünlü oyuncu, sevgilisi Jake Bongiovi ile düğün hazırlıkları yapıyor.
Düğün hazırlıklarının bile geremediği Brown, streslenmek yerine "Düğün planlamasının harika gittiğini söyleyebilirim" açıklamasıyla işlerin gayet güzel gittiğini söylemişti.
Bizler doğalgazı fullemişken ve battaniye altında tir tir titrerken, genç oyuncudan bikinili bir paylaşım geldi.
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Noel tatilini sıcak bir yerlerde geçiren Brown, paylaşımıyla kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.
Nişanlısı Jake Bongiovi, "Melek" yorumunu yaparak bir kez daha aşkını haykırmayı da ihmal etmedi.
Bize de iyi tatiller dilemek düşer! Yorumlarınız neler?
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