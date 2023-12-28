Donald Trump Zorla Filmde Rol Aldığı İddialarını Yalanladı: "Oynamam İçin Yalvardılar"

Evde Tek Başına filminin yönetmeni, siyasetçi Donald Trump'ın filmde zorla kendine bir rol kaptığını söyleyerek herkesi şaşırtmıştı. Trump ise söz konusu olayı yalanlayarak 'Asıl onlar bana oynamam için yalvardı!' tadında bir açıklama yaptı.

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