Donald Trump Zorla Filmde Rol Aldığı İddialarını Yalanladı: "Oynamam İçin Yalvardılar"
Donald Trump Zorla Filmde Rol Aldığı İddialarını Yalanladı: "Oynamam İçin Yalvardılar"
Kaynak: https://www.theguardian.com/film/2023...
Evde Tek Başına filminin yönetmeni, siyasetçi Donald Trump'ın filmde zorla kendine bir rol kaptığını söyleyerek herkesi şaşırtmıştı. Trump ise söz konusu olayı yalanlayarak 'Asıl onlar bana oynamam için yalvardı!' tadında bir açıklama yaptı.
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Donald Trump, siyaset de dahil olmak üzere oturduğu her masadan kaosla kalkan bir isim.
Geçtiğimiz günlerde 'Evde Tek Başına' (Home Alone) film serisinin yönetmeni Chris Columbus, Trump hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu.
Columbus, 'Evde Tek Başına 2' filminde küçük bir sahnesi olan Donald Trump'ın filmde rol almak için 'zorbalık yaptığını' söylemişti.
Donald Trump'tan yönetmen Columbus'ın açıklamalarına jet hızında yalanlama geldi.
"O zamanlar sahibi olduğum Plaza Otel'i kiraladılar. Çok meşguldüm ve yapmak istemedim" diyerek başta rol almak istemediğini söyledi.
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"Çok naziktiler ama çok ısrar ettiler" diyen Trump, kabul ederek küçük rolüyle filmin şahlandığını söyledi.
"O sahne filme başarı getirdi. Madem zorbalık yaptım ya da beni istemediler, o zaman neden bana rolü verdiler ya da 30 yıl boyunca o sahneyi yayınladılar?"
Trump yönetmen Columbus için "Hollywood geçmişinden Trump hakkında prim kasacak bir başka biri" sözlerini kullandı.
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