Yıllarca Kendisini Hasta Olduğuna İnandıran Annesini Öldürmüştü: Gypsy Rose Blanchard Hapisten Çıktı
Yıllarca Kendisini Hasta Olduğuna İnandıran Annesini Öldürmüştü: Gypsy Rose Blanchard Hapisten Çıktı
Kaynak: https://www.tmz.com/2023/12/28/gypsy-...
Yıllar boyunca annesi hem onu hem de herkesi kızının hasta olduğuna inandırmış ve herkesi kandırmıştı. Ancak gerçek ortaya çıkınca annesini öldürten Gypsy Rose Blanchard bugün hapisten çıktı ve hikayesi ile tekrardan gündeme geldi.
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ABD, Missouri eyaletinde yaşayan Clauddine Blanchard, 1993’te kızı Gypsy Rose'u dünyaya getirdi. Blanchard'ın dediğine göre kızı maalesef sağlıklı bir çocuk değildi.
Kızını her yere tekerlekli sandalye ile götüren Blanchard, aynı zamanda 'fedakar anne' davranışlarıyla sayısız bağış alıyordu.
Gypsy Rose'u gören bazı doktorlar genç kızın hiçbir sorunu olmadığını söylese de, annesi kızının hasta olduğunda ısrarcıydı.
Yatağa bağlı yaşamaktan kaçmak isteyen Gypsy Rose, 2015 yılında internetten tanıştığı adamla kaçış planı yaptı.
Godejohn, Blanchard'ı 17 kez bıçaklayarak öldürdü. İkili çok süre geçmeden yakalandı ve Gypsy Rose'a hasta olmadığını kanıtlaması için birçok teste yapıldı.
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Hapis cezasına çarptırılan Gypsy Rose, burada 'hiç olmadığı kadar özgürleştiğini' söyleyerek değişimiyle de şaşırttı.
Bu hikaye o kadar çok kişiyi etkiledi ki Gypsy Rose'un yaşamını konu alan 'The Act' mini dizisi 2019 yılında çıktı.
Hapishanede geçirdiği 8 yılın ardından Gypsy Rose bugün tahliye edildi.
32 yaşındaki Gypsy Rose, People dergisine verdiği röportajda annesinin öldürülmesinden dolayı duyduğu pişmanlığı anlattı.
“O durumdan kurtulmak için çok çaresizdim" diyen Gypsy Rose, annesinin öldüğüne ne mutlu ne de gururlu hissettiğini söyledi.
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"O bunu hak etmedi. O hasta bir kadındı ve ne yazık ki ben bunu görecek kadar eğitimli değildim."
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banada izleyecek yeni dizi çıktı böylece
iyi yapmışsın kız