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Yıllarca Kendisini Hasta Olduğuna İnandıran Annesini Öldürmüştü: Gypsy Rose Blanchard Hapisten Çıktı

Yıllarca Kendisini Hasta Olduğuna İnandıran Annesini Öldürmüştü: Gypsy Rose Blanchard Hapisten Çıktı

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 17:42

Yıllar boyunca annesi hem onu hem de herkesi kızının hasta olduğuna inandırmış ve herkesi kandırmıştı. Ancak gerçek ortaya çıkınca annesini öldürten Gypsy Rose Blanchard bugün hapisten çıktı ve hikayesi ile tekrardan gündeme geldi.

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Kaynak: https://www.tmz.com/2023/12/28/gypsy-...
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ABD, Missouri eyaletinde yaşayan Clauddine Blanchard, 1993’te kızı Gypsy Rose'u dünyaya getirdi. Blanchard'ın dediğine göre kızı maalesef sağlıklı bir çocuk değildi.

ABD, Missouri eyaletinde yaşayan Clauddine Blanchard, 1993’te kızı Gypsy Rose'u dünyaya getirdi. Blanchard'ın dediğine göre kızı maalesef sağlıklı bir çocuk değildi.

Henüz 3 aylıkken uyku apnesi teşhisi koyulan Gypsy Rose'un ilerleyen yıllarda sayısız hastalığı daha ortaya çıktı. Annesi ayrıca kızının bedensel ve zihinsel olarak engelli olduğunu açıkladı.

Kızını her yere tekerlekli sandalye ile götüren Blanchard, aynı zamanda 'fedakar anne' davranışlarıyla sayısız bağış alıyordu.

Kızını her yere tekerlekli sandalye ile götüren Blanchard, aynı zamanda 'fedakar anne' davranışlarıyla sayısız bağış alıyordu.

O esnada Gypsy Rose'a neredeyse her gün bir yeni teşhis konuyor, genç kız ameliyatlar geçiriyor ve tedaviler görüyordu. Anneye ise derneklerden ve insanlardan sayısız bağış geliyordu.

Gypsy Rose'u gören bazı doktorlar genç kızın hiçbir sorunu olmadığını söylese de, annesi kızının hasta olduğunda ısrarcıydı.

Gypsy Rose'u gören bazı doktorlar genç kızın hiçbir sorunu olmadığını söylese de, annesi kızının hasta olduğunda ısrarcıydı.

Genç kız büyüdükçe asileşmeye ve annesine daha fazla karşı koymaya başladı. Blanchard, evden kaçmak isteyen kızını 2 hafta yatağa zincirleyerek cezalandırdı.

Yatağa bağlı yaşamaktan kaçmak isteyen Gypsy Rose, 2015 yılında internetten tanıştığı adamla kaçış planı yaptı.

Yatağa bağlı yaşamaktan kaçmak isteyen Gypsy Rose, 2015 yılında internetten tanıştığı adamla kaçış planı yaptı.

Hasta olmadığını söylese de annesi herkese kızının zihinsel engelli olduğunu inandırmıştı. Gypsy Rose, internette geçmişi pek de temiz olmayan Nicholas Godejohn ile tanışarak onunla beraber 'annesinden kurtulma planı' yaptı.

Godejohn, Blanchard'ı 17 kez bıçaklayarak öldürdü. İkili çok süre geçmeden yakalandı ve Gypsy Rose'a hasta olmadığını kanıtlaması için birçok teste yapıldı.

Godejohn, Blanchard'ı 17 kez bıçaklayarak öldürdü. İkili çok süre geçmeden yakalandı ve Gypsy Rose'a hasta olmadığını kanıtlaması için birçok teste yapıldı.
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Hapis cezasına çarptırılan Gypsy Rose, burada 'hiç olmadığı kadar özgürleştiğini' söyleyerek değişimiyle de şaşırttı.

Hapis cezasına çarptırılan Gypsy Rose, burada 'hiç olmadığı kadar özgürleştiğini' söyleyerek değişimiyle de şaşırttı.

Hapiste yüzüme hayat geldi, hiç olmadığım kadar özgürleştim... Keşke annemin gerçekten hasta bir kızı olsaydı. Onun için eşsiz bir anne olurdu.

Bu hikaye o kadar çok kişiyi etkiledi ki Gypsy Rose'un yaşamını konu alan 'The Act' mini dizisi 2019 yılında çıktı.

Bu hikaye o kadar çok kişiyi etkiledi ki Gypsy Rose'un yaşamını konu alan 'The Act' mini dizisi 2019 yılında çıktı.

Başrollerinde Joey King ve Patricia Arquette var.

Hapishanede geçirdiği 8 yılın ardından Gypsy Rose bugün tahliye edildi.

Hapishanede geçirdiği 8 yılın ardından Gypsy Rose bugün tahliye edildi.

32 yaşındaki Gypsy Rose, People dergisine verdiği röportajda annesinin öldürülmesinden dolayı duyduğu pişmanlığı anlattı.

32 yaşındaki Gypsy Rose, People dergisine verdiği röportajda annesinin öldürülmesinden dolayı duyduğu pişmanlığı anlattı.

“O durumdan kurtulmak için çok çaresizdim" diyen Gypsy Rose, annesinin öldüğüne ne mutlu ne de gururlu hissettiğini söyledi.

“O durumdan kurtulmak için çok çaresizdim" diyen Gypsy Rose, annesinin öldüğüne ne mutlu ne de gururlu hissettiğini söyledi.

Onun öldüğüne sevindiğimi ya da yaptığım şeyden gurur duyduğumu asla söylemeyeceğim. Her gün pişmanlık duyuyorum.

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"O bunu hak etmedi. O hasta bir kadındı ve ne yazık ki ben bunu görecek kadar eğitimli değildim."

"O bunu hak etmedi. O hasta bir kadındı ve ne yazık ki ben bunu görecek kadar eğitimli değildim."

Benim şu an bulunduğum yerde olmayı ve suç işlediği için hapiste yatmayı hakediyordu.

şeklinde konuştu.

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Mert syl

banada izleyecek yeni dizi çıktı böylece

Boyle Diom

iyi yapmışsın kız