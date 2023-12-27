Oyuncu Görkem Ece Ercan, Görüntü Yönetmeni Baybars Tekin'e Açtığı Cinsel Saldırı Davasını Kazandı

Kamuoyuna Duyuru 27.12.2023

Müvekkilimiz Görkem Ece ERCAN’ a karşı, “Yeşil Vadi’nin Kızı” isimli dizi projesinde birlikte çalıştığı görüntü yönetmeni Baybars TEKİN tarafından gerçekleştirilen “Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı’’ eylemi sebebiyle tarafımızca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup, şahıs hakkında yürütülen soruşturma neticesinde 27.06.2022 tarihinde iddianame düzenlenmiş, İstanbul Anadolu 67 Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde 2022/1299E. numaralı dosya kapsamında gerçekleştirilen yargılama sonucunda sanık Baybars TEKİN, TCK m.102/1-2 uyarınca “Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı” suçu kapsamında 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmış ve nihayet İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25 Ceza Dairesi tarafından verilen 2023/1808E.,2023/1848K. nolu karar ile sanık hakkındaki mahkumiyet hükmü kesinleşmiştir.

Bununla birlikte Baybars TEKİN tarafından müvekkilimize sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajlar ile ilgili olarak şikâyetimiz üzerine bu kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK m. 105/1-1, 105/2.d,53 sevk maddeleri uyarınca iddianame düzenlenmiş olup, İstanbul 46 Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde 2023/821E. numaralı dosya ile yargılama safahatı devam etmektedir.

Süreç boyunca bizlerden desteğini esirgemeyen Oyuncular Sendikası, Sinema Televizyon Sendikası, Susma Bitsin Platformu ve İstanbul Barosu Önce Avukat Grubuna teşekkür ediyoruz. Bahse konu süreç,

müvekkilimizce de meslektaşlarını korumak, kadına karşı gerçekleşmesi muhtemel bu ve benzeri tehditleri ortadan kaldırmak adına emsal olması arzusu ile sonuna kadar titizlikle takip edilmiştir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına karşı gerçekleştirilen her türlü şiddet ve ayrımcılıkla mücadelemizin devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.