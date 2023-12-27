Oyuncu Görkem Ece Ercan, Görüntü Yönetmeni Baybars Tekin'e Açtığı Cinsel Saldırı Davasını Kazandı
Oyuncu Görkem Ece Ercan, Görüntü Yönetmeni Baybars Tekin'e Açtığı Cinsel Saldırı Davasını Kazandı
Oyuncu Görkem Ece Ercan'ın görüntü yönetmeni Baybars Tekin'e açtığı 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’’ eylemi suçlamasında karar belli oldu.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Yalan Dünya", "7 Kocalı Hürmüz" ve "Yeşil Vadi'nin Kızı" yapımlarında rol alan Görkem Ece Ercan'ı tanıyanlarınız vardır.
Ünlü oyuncu, “Yeşil Vadi’nin Kızı" isimli dizi projesinde birlikte çalıştığı görüntü yönetmeni Baybars Tekin tarafından uğradığı cinsel saldırıya dava açtı.
Görüntü yönetmeni Tekin tarafından gerçekleştirilen "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’’ eylemi suçlamasında mahkeme kararı belli oldu.
Görkem Ece Ercan'ın avukatı Sultan Seda Çakır Kaplan kamuoyu açıklaması yaparak kararı duyurdu.
Tekin'in “Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı” suçu kapsamında 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldığı belirtildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda