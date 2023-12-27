Görüş Bildir
Haberler
Magazin
'Normal People' Dizisinin Yıldızı Paul Mescal'ın Kadınlara Üçlü Birliktelik Teklif Edip Kaçtığı İddia Edildi!

'Normal People' Dizisinin Yıldızı Paul Mescal'ın Kadınlara Üçlü Birliktelik Teklif Edip Kaçtığı İddia Edildi!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 15:52

Hollywood'un gözdesi Paul Mescal, birçok ünlü yapımda yer aldı. Magazin skandallarıyla da sık sık adından söz ettiren Mescal, bu sefer de üçlü birliktelik iddiasıyla gündemde!

Kaynak: https://knowyourmeme.com/memes/paul-m...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Hollywood'un ironik oyuncusu Paul Mescal'ı birçoğumuz biliyoruz. Yer aldığı yapımlarla birlikte magazin manşetlerinde konu olduğu dedikodularla da sık sık gündeme geliyor kendisi.

Hollywood'un ironik oyuncusu Paul Mescal'ı birçoğumuz biliyoruz. Yer aldığı yapımlarla birlikte magazin manşetlerinde konu olduğu dedikodularla da sık sık gündeme geliyor kendisi.

Hatırlarsanız Mecal, geçtiğimiz günlerde Ryan Gosling'e olan hayranlığını ilginç bir şekilde dile getirmişti. Mescal, Ryan Gosling için "Onunla yağmurda öpüşmek istiyorum." demişti.

Hatırlarsanız Mecal, geçtiğimiz günlerde Ryan Gosling'e olan hayranlığını ilginç bir şekilde dile getirmişti. Mescal, Ryan Gosling için "Onunla yağmurda öpüşmek istiyorum." demişti.

Şimdilerde ise ünlü oyuncu gerçekten bambaşka bir dedikoduyla gündemde!

Şimdilerde ise ünlü oyuncu gerçekten bambaşka bir dedikoduyla gündemde!

İddialara göre Mecal, Kuzey Londra'daki barlara gidip kadınlara üçlü cinsel birliktelik teklif ediyor, ardından onları terk ediyor.

İddialara göre Mecal, Kuzey Londra'daki barlara gidip kadınlara üçlü cinsel birliktelik teklif ediyor, ardından onları terk ediyor.

İddiayı ortaya atan bu kullanıcı ise binlerce defa izlendi ve tam anlamıyla viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

E bu olay da Twitter'da epey bi' konuşuldu. Kullanıcılardan biri "Paul Mescal, bir kızı parka götürdükten sonra" notuyla bir gönderi paylaştı.

"Paul Mescal dedikodusunu duyan kaçınma takıntısı olan kızlar."

"Paul Mecal neden viral olduğunu gördüğünde."

"Kız, 'Güzel vakit geçirdik, şimdi biz neyiz?' dediğinde Paul Mescal:"

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?