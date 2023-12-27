'Normal People' Dizisinin Yıldızı Paul Mescal'ın Kadınlara Üçlü Birliktelik Teklif Edip Kaçtığı İddia Edildi!
'Normal People' Dizisinin Yıldızı Paul Mescal'ın Kadınlara Üçlü Birliktelik Teklif Edip Kaçtığı İddia Edildi!
Kaynak: https://knowyourmeme.com/memes/paul-m...
Hollywood'un gözdesi Paul Mescal, birçok ünlü yapımda yer aldı. Magazin skandallarıyla da sık sık adından söz ettiren Mescal, bu sefer de üçlü birliktelik iddiasıyla gündemde!
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Hollywood'un ironik oyuncusu Paul Mescal'ı birçoğumuz biliyoruz. Yer aldığı yapımlarla birlikte magazin manşetlerinde konu olduğu dedikodularla da sık sık gündeme geliyor kendisi.
Hatırlarsanız Mecal, geçtiğimiz günlerde Ryan Gosling'e olan hayranlığını ilginç bir şekilde dile getirmişti. Mescal, Ryan Gosling için "Onunla yağmurda öpüşmek istiyorum." demişti.
Şimdilerde ise ünlü oyuncu gerçekten bambaşka bir dedikoduyla gündemde!
İddialara göre Mecal, Kuzey Londra'daki barlara gidip kadınlara üçlü cinsel birliktelik teklif ediyor, ardından onları terk ediyor.
İddiayı ortaya atan bu kullanıcı ise binlerce defa izlendi ve tam anlamıyla viral oldu.
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