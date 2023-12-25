Dünyaca Ünlü Bir Üniversitede Yapılan Çalışmada Olması Gereken İdeal Vücut Şeklinin Bulunduğu İddia Edildi
Dünyaca Ünlü Bir Üniversitede Yapılan Çalışmada Olması Gereken İdeal Vücut Şeklinin Bulunduğu İddia Edildi
Kaynak: https://twitter.com/JebraFaushay/stat...
Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü bir üniversitede yürütülen çalışmada, insanlar olması gerek ideal vücut tipi bulunduğu iddia edildi. Yıllardır bilinen güzellik algısını alaşağı eden bu çalışmaya gelin beraber bakalım.👇
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Günümüz toplumunda 'ideal' vücut tipi, kilo ve boy uzun zamanlardır tartışılan konulardan bir tanesi. Bu konuya henüz tam anlamıyla nokta konulabilmiş değil.
Sağlıklı olmak şöyle dursun, vücut dediğimizde ilk göz önüne alınan konulardan biri de estetik görünüm.
Fakat en iyi üniversitelerden birinde yapılan bir araştırmaya göre iddia edilen ideal vücut görünümü bu şekilde!👇
Güzellik standartlarının epey bi' dışında olan bu vücut tipi ise goygoycuların diline fena düştü.😂
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"Bacağımdaki kiloları verme vakti geldi."
"Elon Musk bu tweet'i sevdi."
"O zaman bu üniversitenin araştırılması gerekiyor."
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"Araştırmanın buna benzeyen bir kişi tarafından sponsorlandığına inanmak istiyorum."
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