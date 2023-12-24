Ünlü Kahve Zinciri Starbucks, Protestolar Nedeniyle 1992 Yılından Bu Yana En Büyük Maddi Kaybını Yaşadı
Ünlü Kahve Zinciri Starbucks, Protestolar Nedeniyle 1992 Yılından Bu Yana En Büyük Maddi Kaybını Yaşadı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Starbucks, sizler de takdir edersiniz ki son yılların en çok tercih edilen kahve zincirlerinden bir tanesi.
Türkiye şubelerinde genellikle zam haberleriyle gündeme gelen ünlü kahve zinciri, İsrail-Filistin arasındaki savaşla birlikte daha çok gündeme gelmeye başladı.
Türkiye'nin dört bir yanından birçok kişi, Starbucks'ın gelirlerinin İsrail'e bağışlandığını düşünüyor ve bu durumu da protesto ediyorlar.
Bu protestonun en çok dikkat çeken örneği Bursa'da yaşanmıştı. Tepki gösteren kadın, 'Starbucks açık bir şekilde İsrail'e desteğini açıkladı, sizin hiç mi vicdanınız sızlamıyor çocuklar katledilirken' demişti.
Ünlü kahve zincirinin dünya çapındaki protestolardan etkilenmemesi içten bile değildi. Starbucks, 11 milyar dolarla yüzde 9,4'lük bir kayıp yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Starbucks'ın CEO'su: "Mağazalarımızın birçoğu vandalizme varan olaylara maruz kaldı. Protestocuların, neyi temsil ettiğimizin sosyal medyada yanlış tanıtılmasından etkilendiğini görüyoruz. Ortaklarımızın ve müşterilerimizin güvende olmasını sağlamak için yerel yetkililerle birlikte çalıştık. Hiçbir şey daha önemli değil. Duruşumuz net. Biz insanlığın yanındayız."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda