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Ünlü Kahve Zinciri Starbucks, Protestolar Nedeniyle 1992 Yılından Bu Yana En Büyük Maddi Kaybını Yaşadı

Ünlü Kahve Zinciri Starbucks, Protestolar Nedeniyle 1992 Yılından Bu Yana En Büyük Maddi Kaybını Yaşadı

Starbucks
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 23:44

Ünlü kahve zinciri Starbucks, haftalardır süregelen İsrail ve Filistin savaşı nedeniyle protesto ediliyor. Bu protestolar ise kahve zincirinin, 1992 yılından bu yana yaşadığı en büyük maddi kayba sebep oldu.

Detaylar.👇

Kaynak: https://economictimes.indiatimes.com/...
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Starbucks, sizler de takdir edersiniz ki son yılların en çok tercih edilen kahve zincirlerinden bir tanesi.

Türkiye şubelerinde genellikle zam haberleriyle gündeme gelen ünlü kahve zinciri, İsrail-Filistin arasındaki savaşla birlikte daha çok gündeme gelmeye başladı.

Türkiye şubelerinde genellikle zam haberleriyle gündeme gelen ünlü kahve zinciri, İsrail-Filistin arasındaki savaşla birlikte daha çok gündeme gelmeye başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından birçok kişi, Starbucks'ın gelirlerinin İsrail'e bağışlandığını düşünüyor ve bu durumu da protesto ediyorlar.

Türkiye'nin dört bir yanından birçok kişi, Starbucks'ın gelirlerinin İsrail'e bağışlandığını düşünüyor ve bu durumu da protesto ediyorlar.

Bu protestonun en çok dikkat çeken örneği Bursa'da yaşanmıştı. Tepki gösteren kadın, 'Starbucks açık bir şekilde İsrail'e desteğini açıkladı, sizin hiç mi vicdanınız sızlamıyor çocuklar katledilirken' demişti.

Bu protestonun en çok dikkat çeken örneği Bursa'da yaşanmıştı. Tepki gösteren kadın, 'Starbucks açık bir şekilde İsrail'e desteğini açıkladı, sizin hiç mi vicdanınız sızlamıyor çocuklar katledilirken' demişti.

O anları buradan izleyebilirsiniz.

Ünlü kahve zincirinin dünya çapındaki protestolardan etkilenmemesi içten bile değildi. Starbucks, 11 milyar dolarla yüzde 9,4'lük bir kayıp yaşadı.

Ünlü kahve zincirinin dünya çapındaki protestolardan etkilenmemesi içten bile değildi. Starbucks, 11 milyar dolarla yüzde 9,4'lük bir kayıp yaşadı.

16 Kasım'da bu oran yüzde 8,6 idi. Starbucks, 1992 yılından bu yana en büyük zararı yaşadı. Starbucks'ın ilerleyen zamanlarda nasıl bir tabloyla karşılaşacağı da büyük bir merak konusu.

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Starbucks'ın CEO'su: "Mağazalarımızın birçoğu vandalizme varan olaylara maruz kaldı. Protestocuların, neyi temsil ettiğimizin sosyal medyada yanlış tanıtılmasından etkilendiğini görüyoruz. Ortaklarımızın ve müşterilerimizin güvende olmasını sağlamak için yerel yetkililerle birlikte çalıştık. Hiçbir şey daha önemli değil. Duruşumuz net. Biz insanlığın yanındayız."

Starbucks'ın CEO'su: "Mağazalarımızın birçoğu vandalizme varan olaylara maruz kaldı. Protestocuların, neyi temsil ettiğimizin sosyal medyada yanlış tanıtılmasından etkilendiğini görüyoruz. Ortaklarımızın ve müşterilerimizin güvende olmasını sağlamak için yerel yetkililerle birlikte çalıştık. Hiçbir şey daha önemli değil. Duruşumuz net. Biz insanlığın yanındayız."

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