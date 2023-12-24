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Bizi Başka Neler Bekliyor? Bill Gates 2024 Yılı İçin Planladığı Şeyleri Kendi Resmi Bloğunda Paylaştı

Bizi Başka Neler Bekliyor? Bill Gates 2024 Yılı İçin Planladığı Şeyleri Kendi Resmi Bloğunda Paylaştı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 12:35

Bill Gates, yaptığı girişimleriyle sık sık gündeme gelen isimlerden bir tanesi. Geleceğe yön veren girişimlerinin yanı sıra kendi bloğunda yazdığı analizlerle de Gates'in ismini duyuyoruz. Peki 2024 yılında bizi neler bekliyor? Gelin bunları Bill Gates'in ağzından dinleyelim.

Kaynak: https://www.gatesnotes.com/The-Year-A...
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Teknolojiye ve gündeme yön veren Bill Gates'i duymayan yoktur aramızda. Kendisi, geçtiğimiz günlerde 2024 yılından beklentilerini tane tane anlatarak bazılarımızı bilgilendirdi.

Teknolojiye ve gündeme yön veren Bill Gates'i duymayan yoktur aramızda. Kendisi, geçtiğimiz günlerde 2024 yılından beklentilerini tane tane anlatarak bazılarımızı bilgilendirdi.

Bill Gates yayınladığı blog yazısında 2023 yılını özetliyor ardından da 2024 yılında yaşanacaklardan ve kendi beklentilerinden bahsediyor.

Bill Gates yayınladığı blog yazısında 2023 yılını özetliyor ardından da 2024 yılında yaşanacaklardan ve kendi beklentilerinden bahsediyor.

Gates'e göre 2023, kendisi için harika bir ebeveyn olduğu bir yıl olmuş. İşlerinde yapay zekayı da etkin bir biçimde kullandığını ve çalışmalarında da birçok şeyin ön plana çıktığını dile getiriyor.

"Tabii ki yapay zeka 2023 yılını tanımlayan kavramlardan bir tanesi. Rusya ve Ukrayna arasındaki kan donduran savaş da hala etkisini sürdürmekte."

"Tabii ki yapay zeka 2023 yılını tanımlayan kavramlardan bir tanesi. Rusya ve Ukrayna arasındaki kan donduran savaş da hala etkisini sürdürmekte."

Bill Gates ayrıca hem İsrail hem de Filistin halkı için üzgün olduğunu ve kalbinin onlarla olduğunu söylüyor. İklim değişimi ve küresel ısınma da başarılı iş insanının altını çizdiği bir başka konulardan.

"Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz. Fakat gelecek için son derece iyimserim."

"Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz. Fakat gelecek için son derece iyimserim."

Bill Gates, inovasyonun hiç olmadığı kadar hızlandığını dile getiriyor. Bilimin ve teknolojinin, milyonlarca insana dokunduğunu da söylüyor.

"Bunun olacağını emin olsam da, dünya durumu kötü olan kesime daha da yardım edecek."

"Bunun olacağını emin olsam da, dünya durumu kötü olan kesime daha da yardım edecek."

Bill Gates'in gelecek için bahsettiği diğer başlıklara gelin beraber bakalım.👇

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"Yapay zeka inovasyon zincirini güçlendirmek üzerine kuruludur."

"Yapay zeka inovasyon zincirini güçlendirmek üzerine kuruludur."

Bill Gates, bu başlıkta ilerlemenin temelinde yatan fikrin inovasyon olduğunu vurguluyor. Microsoft'u kurma nedeni de, Melinda ile birlikte Gates Vakfı'nı başlatma sebebi de bu temel düşünceye dayanıyor.

İnovasyonun, geçtiğimiz yüzyılda hayatlarımızı nasıl geliştirdiğine dikkat çekiyor. Elektrikten arabalara, tıptan uçaklara kadar inovasyonun dünyamızı daha iyi bir yer haline getirdiğini belirtiyor.

İnovasyonun, geçtiğimiz yüzyılda hayatlarımızı nasıl geliştirdiğine dikkat çekiyor. Elektrikten arabalara, tıptan uçaklara kadar inovasyonun dünyamızı daha iyi bir yer haline getirdiğini belirtiyor.

Bugün, en başarılı ekonomilerin, değişen dünya ihtiyaçlarına uyum sağlayan yenilikçi endüstriler tarafından yönlendirildiğine dikkat çekiyor. Ancak, en sevdiği inovasyon hikayesi, 2000 yılından bu yana dünya genelinde beş yaşından önce ölen çocuk sayısının yarıya indirilmiş olmasıyla ilgili. Bunun temel nedenlerinden biri olarak inovasyonun rolüne vurgu yapıyor. Bilim insanlarının, daha hızlı, daha ucuz ancak aynı derecede güvenli aşılar geliştirdiğini ve uzak bölgelere uygun yeni teslimat yöntemleri bulduklarını söylüyor. Ayrıca, rotavirüs gibi ölümcül hastalıklara karşı çocukları koruyan yeni aşıların da bu başarıda rol oynadığını belirtiyor.

"Aşılarda yapılan yenilikler çocuk ölümlerini yarı yarıya azalttı."

"Aşılarda yapılan yenilikler çocuk ölümlerini yarı yarıya azalttı."

Bill Gates, bu başlıkta inovasyonun önemini vurgulayarak, sınırlı kaynaklarla maksimum etkiyi elde etmenin yolu olarak gördüğünü söylüyor. Yapay zekanın özellikle sağlık alanında yeni ilaçların keşfine katkı sağladığını belirtiyor. Gates Vakfı'nın önceliği, yapay zeka araçlarının dünyanın en yoksul kesimlerini etkileyen sağlık sorunlarına çözüm getirmesi. Grand Challenges programıyla sağlık sorunlarına odaklanan bu girişimde, yapay zeka projelerinin öngörülmemiş olmasına rağmen, bilim insanlarının son teknolojiyi kullanarak büyük sorunlara yaklaşma başarısından etkilendiğini aktarıyor.

"Uzun süredir beklenen yetersiz beslenme krizi neredeyse kapıda."

"Uzun süredir beklenen yetersiz beslenme krizi neredeyse kapıda."

Gates'in dediğine göre Gates Foundation, büyük riskleri göze alıyor ve hayatları kurtarabilecek büyük girişimlere odaklanıyor. Malnütrisyonun önlenmesi ve tedavisi için bağırsak mikrobiyomunu kullanma konusunda umutlu. Beslenme bozukluklarının çocuk ölümlerindeki büyük etkisini azaltarak dünya genelindeki en büyük sağlık sorunlarından birini hedefliyorlar.

"2024 seçimleri dünyanın ve iklimin sağlığını şekillendirecek."

"2024 seçimleri dünyanın ve iklimin sağlığını şekillendirecek."

2024’te dünya genelinde tarihi bir oy kullanımı bekleniyor. Bill Gates, insanların küresel insan gelişimine yatırımın önemini anlayan liderleri seçmelerini umuyor. PEPFAR gibi uluslararası yardım projelerinin, dünya çapında önemli etkileri olduğunu vurguluyor.

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"2024 YILINA HAZIRLANMAK."

"2024 YILINA HAZIRLANMAK."

Bill Gates, hayatını 'yaşarken verme' felsefesiyle yaşamanın anlamını düşünüyor. Servetini en fazla insan için şu anda ve gelecekte nasıl en iyi şekilde kullanabileceğini sorguluyor. Karar vermede bazen yakın çevresinden yardım alıyor ve çocuklarının bilgeliğiyle ilham alıyor. Tatil sezonunu ailesiyle geçirmeyi ve dinlenmeyi dört gözle bekliyor. Yaşamın işten daha fazlasını keşfetmeyi önemsiyor ve herkese tatil sezonunda eğlenip dinlenme fırsatı diliyor.

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