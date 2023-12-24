Bizi Başka Neler Bekliyor? Bill Gates 2024 Yılı İçin Planladığı Şeyleri Kendi Resmi Bloğunda Paylaştı

Bugün, en başarılı ekonomilerin, değişen dünya ihtiyaçlarına uyum sağlayan yenilikçi endüstriler tarafından yönlendirildiğine dikkat çekiyor. Ancak, en sevdiği inovasyon hikayesi, 2000 yılından bu yana dünya genelinde beş yaşından önce ölen çocuk sayısının yarıya indirilmiş olmasıyla ilgili. Bunun temel nedenlerinden biri olarak inovasyonun rolüne vurgu yapıyor. Bilim insanlarının, daha hızlı, daha ucuz ancak aynı derecede güvenli aşılar geliştirdiğini ve uzak bölgelere uygun yeni teslimat yöntemleri bulduklarını söylüyor. Ayrıca, rotavirüs gibi ölümcül hastalıklara karşı çocukları koruyan yeni aşıların da bu başarıda rol oynadığını belirtiyor.