Bizi Başka Neler Bekliyor? Bill Gates 2024 Yılı İçin Planladığı Şeyleri Kendi Resmi Bloğunda Paylaştı
Bizi Başka Neler Bekliyor? Bill Gates 2024 Yılı İçin Planladığı Şeyleri Kendi Resmi Bloğunda Paylaştı
Kaynak: https://www.gatesnotes.com/The-Year-A...
Bill Gates, yaptığı girişimleriyle sık sık gündeme gelen isimlerden bir tanesi. Geleceğe yön veren girişimlerinin yanı sıra kendi bloğunda yazdığı analizlerle de Gates'in ismini duyuyoruz. Peki 2024 yılında bizi neler bekliyor? Gelin bunları Bill Gates'in ağzından dinleyelim.
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Teknolojiye ve gündeme yön veren Bill Gates'i duymayan yoktur aramızda. Kendisi, geçtiğimiz günlerde 2024 yılından beklentilerini tane tane anlatarak bazılarımızı bilgilendirdi.
Bill Gates yayınladığı blog yazısında 2023 yılını özetliyor ardından da 2024 yılında yaşanacaklardan ve kendi beklentilerinden bahsediyor.
"Tabii ki yapay zeka 2023 yılını tanımlayan kavramlardan bir tanesi. Rusya ve Ukrayna arasındaki kan donduran savaş da hala etkisini sürdürmekte."
"Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz. Fakat gelecek için son derece iyimserim."
"Bunun olacağını emin olsam da, dünya durumu kötü olan kesime daha da yardım edecek."
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"Yapay zeka inovasyon zincirini güçlendirmek üzerine kuruludur."
İnovasyonun, geçtiğimiz yüzyılda hayatlarımızı nasıl geliştirdiğine dikkat çekiyor. Elektrikten arabalara, tıptan uçaklara kadar inovasyonun dünyamızı daha iyi bir yer haline getirdiğini belirtiyor.
"Aşılarda yapılan yenilikler çocuk ölümlerini yarı yarıya azalttı."
"Uzun süredir beklenen yetersiz beslenme krizi neredeyse kapıda."
"2024 seçimleri dünyanın ve iklimin sağlığını şekillendirecek."
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"2024 YILINA HAZIRLANMAK."
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