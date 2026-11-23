Olay 6 Temmuz 2025'te Manavgat Ilıca Mahallesi'nde, D-400 kara yolunun yakınında yaşandı. Kır, eşiyle birlikte fıstık tarlasını sulamaya gitmişti. Saldırı anını anlatırken aslanın önce ayağını ısırdığını, kendisinin de hayvanın boynunu tutup boğuşmaya girdiğini söyledi. Aslan kulağını ve ayaklarını da ısırdı; ardından 15-20 metre uzaklaşıp beklemeye başladı. Kır, bölgeye gelen askerler sayesinde kurtuldu.

Hayvan parkından kaçan aslan 'Zeus' adını taşıyordu. Ormanlık alana yönelen aslan etkisiz hale getirildi. Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hayvan parkını mühürledi, gözaltına alınan işletme sahibi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kır, saldırıdan haftalar sonra verdiği röportajda 'Bu olayda tek suçsuz olan ben ve aslan' demişti.

Aradan geçen sürede iyileşme tam olmadı. Kır'ın anlattığına göre bir kulağı diğerinden küçük kaldı, yüzünde uyuşma var, yaklaşık 1,5 yıldır salya akıtıyor. Sakalları döküldü, psikolojisi de bozuldu.

Sarıyer'de 22 Kasım'da Uskumruköy Mahallesi'ndeki güvenlik kameralarına dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvanın yansıması üzerine Kır yeniden gündemde. İstanbullulara seslenen Kır, 'Bu acıyı biz yaşadık başka kimse yaşamasın. Gördüklerinde güvenlik güçlerine haber versinler' dedi. Aslanla karşılaşılması halinde ise şu görüşü savundu: 'Kaçsalar da aslan yakalayacak. Kaçmasınlar mücadele etsinler.' Kır'ın bir başka çıkışı da denetime yönelikti: 'Pitbullun bile yasak olduğu bir ülkede aslan nasıl besleniyor?' Besleme yerlerinin denetlenmesi gerektiğini belirten Kır, İstanbul'daki halkın tedirgin olmasının da normal olduğunu ifade etti.

Yetkililerin çağrısı ise bunun tersi yönde. İstanbul Valiliği, yakalama çalışmalarının Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin koordinasyonunda jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile sürdüğünü duyurdu ve 'Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir' dedi. Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu da vatandaşlara şu çağrıyı yaptı: 'Vatandaşlardan evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruz, hem zarar görmemeleri hem de çalışmalara mani olmamaları için.'