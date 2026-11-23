"Kaçmasınlar, Mücadele Etsinler": Aslan Saldırısından Kurtulan Süleyman Kır'dan İstanbullulara Tavsiye
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 Temmuz 2025'te hayvan parkından kaçan aslanın saldırısında yaralanan Süleyman Kır, İstanbul Sarıyer'de dişi aslan görüldüğü ihbarının ardından konuştu. Kır, aslanla karşılaşanlara 'Kaçmasınlar, mücadele etsinler' çağrısı yaparken yetkililer vatandaşlardan evlerinden çıkmamalarını istiyor.
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Yolda yürürken aslan karşına çıksa ne yaparsın?
Manavgat'ta tarlasını sularken aslanla boğuşan Kır, o geceden kalan izleri aradan geçen 16 ayın ardından hâlâ taşıyor.
2025'te gündem olan o video:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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