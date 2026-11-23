25 Kasım Çarşamba sabahı, Güneş doğmadan yaklaşık bir saat önce doğu yönüne bakıldığında Mars ile Regulus yan yana görülecek. Aslan takımyıldızının en parlak yıldızı olan mavimsi Regulus ile kızıl renkli Mars, gökyüzünde dikkat çekici bir renk kontrastı oluşturacak. Jüpiter de parlaklığıyla bu iki gök cisminin yakınında öne çıkacak. Aynı gün Uranüs karşı konumuna ulaşacak, ancak bu gezegeni gözlemlemek için büyük dürbün ya da teleskop gerekecek.

27 Kasım Cuma günü ise Venüs sabah gökyüzünde en parlak görünümüne ulaşacak. Güneş doğmadan yaklaşık 45 dakika önce doğu-güneydoğu yönüne bakıldığında gezegen kolayca fark edilebilecek. Dünya'ya görece yakın konumu ve ışığı güçlü biçimde yansıtan yoğun bulutlu atmosferi sayesinde Venüs, sabah saatlerinin en dikkat çekici cisimlerinden biri olacak.