Gökyüzünde Kaçırmayın: Yarın Gece Süper Ay 7 Kız Kardeşle Buluşuyor
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Kasım ayının Süper Ay'ı, 24 Kasım Salı günü Boğa takımyıldızındaki Pleiades yıldız kümesinin yalnızca 0,9 derece yakınından geçecek. Halk arasında Yedi Kız Kardeş olarak bilinen küme ile Ay'ın bu buluşması, haftanın en dikkat çekici gök olayı sayılıyor. Aynı hafta Mars, Venüs ve Uranüs de gökyüzünde öne çıkacak.
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Kasım ayının Süper Ay'ı, 24 Kasım Salı günü Pleiades yıldız kümesinin yalnızca 0,9 derece yakınından geçecek.
Mars, Regulus, Uranüs ve Venüs de haftanın ilerleyen günlerinde görülmeye değer manzaralar sunacak.
Süper Ay'ın gerçek etkisi, beklentinin oluşturduğu kadar çarpıcı olmayabilir.
Kış gökyüzü belirginleşirken Orion, Perseus ve Geminid meteor yağmuru gözlemcileri bekliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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