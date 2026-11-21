Kediler Zeytini Neden Bu Kadar Çok Seviyor? Sırrı Zeytinin İçinde Saklı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Zeytinin kedi nanesindeki maddeyi içerdiği belirtiliyor ve bu madde kedilerin koku sistemini harekete geçiriyor.
Kediler bu maddeye oyuncu, sakin ya da tamamen tepkisiz kalarak farklı yanıtlar verebiliyor.
Zeytin kediler için zehirli değil, ancak tuz, çekirdek ve katkılar nedeniyle çok az verilmeli.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın