Yazıya göre zeytin, kedi nanesinde de bulunan nepetalakton adlı bileşiği içeriyor. Kedi zeytini kokladığında bu madde burna ulaşıyor ve kedinin boğazının arkasında yer alan vomeronazal organ tarafından algılanıyor. İnsanlarda bulunmadığı belirtilen bu organ, kediler arasında bilgi taşıyan feromonları algılamak için tasarlanmış durumda.

Nepetalakton bu organdaki feromon alıcılarını uyarıyor. Bazı bilim insanları ise kedinin burnundaki koku sisteminin de bu tepkide rol oynayabileceğini düşünüyor.