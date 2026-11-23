Devreye giren ikinci yasa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu. Kanunun 18. maddesine göre Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yaban hayvanları canlı ya da cansız olarak satılamıyor, satın alınamıyor, nakledilemiyor; ithalat ve ihracatı da yapılamıyor.

Aynı madde, yurt içinde sergilenmek ya da gösteri amacıyla ithalatına izin verilen yaban hayvanlarının da satılamayacağını söylüyor. Yabancı türlerin ithalatı ve üretimi ise 19. madde uyarınca yalnızca Bakanlık izniyle mümkün. Aslan gibi türlerin uluslararası ticaretini ayrıca Türkiye'nin taraf olduğu CITES Sözleşmesi düzenliyor.