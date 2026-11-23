Sarıyer'de Kaçan Aslan Gündemde: Türkiye'de Aslan Beslemek Serbest mi, Cezası Ne?
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İstanbul Sarıyer'de güvenlik kameralarına yansıyan aslan, akıllara tek bir soruyu getirdi: Türkiye'de aslan beslemek serbest mi?
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre aslan gibi tehlikeli ve yırtıcı yabani hayvanları bireysel olarak sahiplenmek ve bulundurmak yasak. Peki bu yasak hangi kanuna dayanıyor, kuralları çiğneyenleri ne bekliyor? Resmi mevzuat metinleri üzerinden derledik.
Türkiye'de aslan beslemek serbest mi?
İkinci önemli düzenleme: Kara Avcılığı Kanunu
Peki aslanları kimler bulundurabiliyor?
İzinsiz aslan beslemenin cezası ne?
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