Etiyopya Takvimde Neden 7 Yıl Geriden Gidiyor?
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Etiyopya, Miladi takvimin yaklaşık 7 yıl 8 ay gerisinde kalan kendi takvimini kullanıyor. Ge'ez takvimi olarak bilinen sistem 13 aydan oluşuyor. Gün de gece yarısı değil, gün doğumunda başlıyor. Ülke hiç sömürgeleşmediği için eski takvimini bugüne kadar korudu.
Etiyopya takvimi 13 aydan oluşuyor ve Miladi takvimin geride kalıyor
Etiyopya'da saat gün doğumunda başlıyor ve 12 saatlik düzen kullanılıyor
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