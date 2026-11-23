Etiyopya takviminde bir yıl 365 gün, 6 saat, 2 dakika ve 24 saniye sürüyor. Yıl 13 aya bölünüyor ve ilk 12 ayın her biri tam 30 gün. 13. ay Pagume yalnızca 5, artık yıllarda ise 6 gün sürüyor. Adı Yunanca epagomene sözcüğünden geliyor ve yıl hesaplanırken unutulan günler anlamına geliyor.

Dört yılda bir fazladan saatler 24 saate ulaşıp artık yılın 6. gününü oluşturuyor. 600 yılda bir de fazladan dakikalar ve saniyeler tam bir güne dönüşüyor ve 7. gün olarak ekleniyor.

Etiyopya Yeni Yılı Meskerem, Miladi takvimde 11 Eylül'e denk geliyor ve ilk ayın ilk günü sayılıyor. Meskerem, mücevher armağanı anlamına geliyor. Miladi takvimdeki aylar 28 ile 31 gün arasında değiştiği için iki takvim arasındaki tarih farkı ay boyunca kayıyor.

Takvim 7 yıl 8 ay geride, çünkü Hz. İsa'nın doğum tarihi farklı hesaplanıyor. Etiyopya takvimi Kıpti takvimine dayanıyor ve günleri MÖ 7'den saymaya başlıyor, diğer takvimler ise İsa'nın doğumunu MS 1 kabul ediyor. Miladi takvimi benimseyen ülkelerin çoğu Roma Katolik Kilisesi'nin etkisindeydi. Etiyopya ise hiç sömürgeleşmedi ve misyonerleri ülkeden çıkardı, dış etkiyi kabul etmediği için kendi tarihî takvimini sürdürdü.