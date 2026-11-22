İnternetteki Linkler Neden Hep Mavi?
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İnternette tıklanabilen bir yazıyı çoğu zaman mavi renginden tanırız. Linklerin mavi olması 1993'te çıkan Mosaic tarayıcısına dayanıyor. Mozilla'dan tasarımcı Elise Blanchard, ilk mavi linkin izini sürmek için 1960'lardan bu yana kullanılan arayüzleri tek tek inceledi. Mavinin neden seçildiği ise hala kesin olarak bilinmiyor.
İlk mavi link 1993'te Mosaic tarayıcısında ortaya çıktı
Mavinin seçilme nedeni kesin bilinmiyor ama güçlü tahminler var
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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