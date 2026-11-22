Mosaic, Marc Andreessen ve Eric Bina'nın 23 Ocak 1993'te yayımladığı ilk tarayıcılardan biri. Tarayıcının Illinois Üniversitesi'nde X Window System için hazırlanan ilk sürümü siyah beyazdı ve linkler kenarlıklı siyah yazılardan oluşuyordu.

12 Nisan 1993'te yayımlanan 0.13 sürümünün notlarında önemli bir değişiklik yer aldı. Ziyaret edilmemiş linkler mavi ve düz altı çizili, ziyaret edilmiş linkler ise koyu mor ve kesikli altı çizili gösterilmeye başlandı.

Daha önce de linkler vardı ama mavi değildi. Tim Berners-Lee'nin geliştirdiği WorldWideWeb tarayıcısı siyah beyazdı ve linkleri altı çizili gösteriyordu. 1983'teki HyperTIES siyah zeminde camgöbeği, 1991'deki Gopher ise siyah zeminde yeşil yazı kullanıyordu.