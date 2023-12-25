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Geçtiğimiz Ay Doğum Yapan Kourtney Kardashian Bebeğinin İlk Fotoğraflarını Paylaştı

Geçtiğimiz Ay Doğum Yapan Kourtney Kardashian Bebeğinin İlk Fotoğraflarını Paylaştı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 00:59

Bir süredir Travis Barker ile birliktelik yaşayan Kourtney Kardashian, geçtiğimiz ay doğum yaptı. Kendi resmi Instagram hesabından ise bebeğinin ilk karelerini paylaştı.

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Aramızda Kourtney Kardashian ve Travis Barker çiftini duymuşsunuzdur. İkili uzun süredir mutlu bir birliktelik içerisindeler.

Aramızda Kourtney Kardashian ve Travis Barker çiftini duymuşsunuzdur. İkili uzun süredir mutlu bir birliktelik içerisindeler.

Ünlü çift, geçtiğimiz ay aşklarının ilk meyvesine 'Merhaba!' dediler. Doğumdan sonra son derece mutlu olduğunu dile Kardashian, bebeğinin ilk karelerini paylaştı.

Ünlü çift, geçtiğimiz ay aşklarının ilk meyvesine 'Merhaba!' dediler. Doğumdan sonra son derece mutlu olduğunu dile Kardashian, bebeğinin ilk karelerini paylaştı.

Çift, bebeklerini kucağına alarak yılbaşı ağacının önünde birbirinden tatlı pozlar veriyorlar.

Çift, bebeklerini kucağına alarak yılbaşı ağacının önünde birbirinden tatlı pozlar veriyorlar.

48 yaşındaki Travis Barker ise bebeğinin minik ayaklarını göstererek nazik bir öpücük konduruyor.

48 yaşındaki Travis Barker ise bebeğinin minik ayaklarını göstererek nazik bir öpücük konduruyor.

44 yaşındaki Kourtney Kardashian ise bebeğini emzirirken farklı açılardan karelere yer veriyor Instagram hesabında.

44 yaşındaki Kourtney Kardashian ise bebeğini emzirirken farklı açılardan karelere yer veriyor Instagram hesabında.
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Kourtney Kardashian, fotoğrafın altına kocası Travis'e ithafen "Tüm rüyalarımı gerçekleştirdin, seni yanımda gördükçe kutsanmış hissediyorum. Seni kelimelerin anlatamayacağı kadar seviyorum." sözlerine yer verdi.

Kourtney Kardashian, fotoğrafın altına kocası Travis'e ithafen "Tüm rüyalarımı gerçekleştirdin, seni yanımda gördükçe kutsanmış hissediyorum. Seni kelimelerin anlatamayacağı kadar seviyorum." sözlerine yer verdi.

Bebeğin doğum belgesinde ise "Rocky Thirteen Barker" yazıyor. Çift, bebeklerine Rocky 13 diye hitap ediyor.

Bebeğin doğum belgesinde ise "Rocky Thirteen Barker" yazıyor. Çift, bebeklerine Rocky 13 diye hitap ediyor.

Ayrıca Kardashian, aileyi genişletmek için son derece hevesli olduğunu da dile getiriyor. Kim bilir, belki de yeni bir aile üyesi bizi bekliyordur!

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