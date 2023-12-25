Geçtiğimiz Ay Doğum Yapan Kourtney Kardashian Bebeğinin İlk Fotoğraflarını Paylaştı
Geçtiğimiz Ay Doğum Yapan Kourtney Kardashian Bebeğinin İlk Fotoğraflarını Paylaştı
Bir süredir Travis Barker ile birliktelik yaşayan Kourtney Kardashian, geçtiğimiz ay doğum yaptı. Kendi resmi Instagram hesabından ise bebeğinin ilk karelerini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aramızda Kourtney Kardashian ve Travis Barker çiftini duymuşsunuzdur. İkili uzun süredir mutlu bir birliktelik içerisindeler.
Ünlü çift, geçtiğimiz ay aşklarının ilk meyvesine 'Merhaba!' dediler. Doğumdan sonra son derece mutlu olduğunu dile Kardashian, bebeğinin ilk karelerini paylaştı.
Çift, bebeklerini kucağına alarak yılbaşı ağacının önünde birbirinden tatlı pozlar veriyorlar.
48 yaşındaki Travis Barker ise bebeğinin minik ayaklarını göstererek nazik bir öpücük konduruyor.
44 yaşındaki Kourtney Kardashian ise bebeğini emzirirken farklı açılardan karelere yer veriyor Instagram hesabında.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kourtney Kardashian, fotoğrafın altına kocası Travis'e ithafen "Tüm rüyalarımı gerçekleştirdin, seni yanımda gördükçe kutsanmış hissediyorum. Seni kelimelerin anlatamayacağı kadar seviyorum." sözlerine yer verdi.
Bebeğin doğum belgesinde ise "Rocky Thirteen Barker" yazıyor. Çift, bebeklerine Rocky 13 diye hitap ediyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın