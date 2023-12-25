Yapılan Araştırmalara Göre Kadınlar, Komik Erkeklerden Daha Çok Hoşlanıyor!
Yapılan Araştırmalara Göre Kadınlar, Komik Erkeklerden Daha Çok Hoşlanıyor!
Kaynak: https://twitter.com/beyzipsg/status/1...
Geçtiğimiz günlerde yapılan bir bilimsel araştırmada kadınların, mizah seviyesi yüksek olan komik erkeklerden hoşlandığını ortaya koydu. Mizahın zekayla ve yaratıcılıkla ilişkilendirildiği de bilimsel araştırmanın savunduğu bir diğer tezlerden.
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Kaynak: AskMen
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İkili ilişkilerde iki tarafın da birbirine hissettiği çekim, zaman zaman farklı sebeplerden kaynaklanabiliyor.
Bu sebeplerden bazısı dış görünüşe, zekaya ya da 'aura' dediğimiz bazı etkenler olabiliyor. Fakat 2023 yılında yapılan bir araştırma, kadınların genellikle 'komik' erkeklerden etkilendiğini keşfetti.
Peki mizah seviyesi neden bu kadar önemli? Bilimsel olarak bakacak olursak gülmek, vücuttaki stresi azaltıyor.
Mizah, hayattaki zorlukları atlatmak için başka bir araç!😂
Güçlü mizah kabiliyeti, yaratıcılıkla da ilişkilendiriliyor.
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"Kadınların neden mizah anlayışı olan erkekleri tercih ettiği üzerine yapılan bir çalışmada, erkekler ve kadınlar genellikle "iyi mizah anlayışını" benzer derecede çekici bulmuşlardır. Ancak fark, kadınların mizah üretimine, erkeklerin ise mizah alıcılığına daha fazla önem vermesidir. Kadınlar komik erkekleri tercih ederken, erkekler güler yüzlü kadınlardan hoşlanma eğilimindedirler."
Twitter (X) halkı da bu durum hakkında şöyle düşünüyor.😂
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