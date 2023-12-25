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Yapılan Araştırmalara Göre Kadınlar, Komik Erkeklerden Daha Çok Hoşlanıyor!

Yapılan Araştırmalara Göre Kadınlar, Komik Erkeklerden Daha Çok Hoşlanıyor!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 22:26

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir bilimsel araştırmada kadınların, mizah seviyesi yüksek olan komik erkeklerden hoşlandığını ortaya koydu. Mizahın zekayla ve yaratıcılıkla ilişkilendirildiği de bilimsel araştırmanın savunduğu bir diğer tezlerden.

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Kaynak: AskMen

Kaynak: https://twitter.com/beyzipsg/status/1...
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İkili ilişkilerde iki tarafın da birbirine hissettiği çekim, zaman zaman farklı sebeplerden kaynaklanabiliyor.

İkili ilişkilerde iki tarafın da birbirine hissettiği çekim, zaman zaman farklı sebeplerden kaynaklanabiliyor.

Bu sebeplerden bazısı dış görünüşe, zekaya ya da 'aura' dediğimiz bazı etkenler olabiliyor. Fakat 2023 yılında yapılan bir araştırma, kadınların genellikle 'komik' erkeklerden etkilendiğini keşfetti.

Bu sebeplerden bazısı dış görünüşe, zekaya ya da 'aura' dediğimiz bazı etkenler olabiliyor. Fakat 2023 yılında yapılan bir araştırma, kadınların genellikle 'komik' erkeklerden etkilendiğini keşfetti.

Araştırma, mizah seviyesiyle zekayı bağdaştırıyor. Bunun yanı sıra mizahı kuvvetli erkekler hayatta daha başarılı oluyor. Bu da erkek kişisini bir adım daha  ileri taşıyor.

Peki mizah seviyesi neden bu kadar önemli? Bilimsel olarak bakacak olursak gülmek, vücuttaki stresi azaltıyor.

Peki mizah seviyesi neden bu kadar önemli? Bilimsel olarak bakacak olursak gülmek, vücuttaki stresi azaltıyor.

Çeşitli araştırmalar, gülmeyi stres hormonu kortizolu azaltarak rahatlatıcı etkiler yarattığını gösteriyor. Paul Osincup'a göre, esprili olmak insanları rahatlatırken aynı zamanda bağ kurma hormonu oksitosini artırarak ilişkilerde yakınlık hissi oluşturabilir. Bu nedenle, iyi bir mizah anlayışına sahip olmak, ilişkilerde çekicilik ve bağ kurma açısından olumlu bir etki yaratabilir.

Mizah, hayattaki zorlukları atlatmak için başka bir araç!😂

Mizah, hayattaki zorlukları atlatmak için başka bir araç!😂

Uzun vadeli bir ilişki, hayatın zorluklarına birlikte göğüs germeyi gerektirir. Kadınlar genellikle umudu kaybetmeden engellerle başa çıkabilen birini ararlar. Carole Lieberman, bir psikiyatrist ve 'Bad Boys and Bad Girls' kitabının yazarı, mizah anlayışının kişinin zorlukları aşma yeteneğini yansıttığını belirtiyor. Lieberman'a göre, hayatta gülmek en iyi ilaçtır. Selective Search'in kurucusu Barbie Adler ise, bir ilişkide espri yapabilen bir erkeğin ruh halini yükseltebileceğini ve en kötü günleri bile aydınlatabileceğini vurguluyor - ve hangi kadın bunu istemez ki?

Güçlü mizah kabiliyeti, yaratıcılıkla da ilişkilendiriliyor.

Güçlü mizah kabiliyeti, yaratıcılıkla da ilişkilendiriliyor.

Uzmanlara göre, espri yapabilen biri olduğunuzda, kadınlar aynı zamanda yaratıcılık düzeyinizin de olduğunu varsayarlar. Brace bu durumu şu şekilde açıklıyor:

 'Romantik veya flört durumlarında yaratıcılık göstermek, bir erkeğin ilişkide daha açık ve duyarlı bir partner olma potansiyelini gösterir. Yaratıcı bir erkek, randevu fikirleri bulabilir, ev işlerine yardım etme yolları bulabilir veya ona sevgi dolu hissettirebilir.

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"Kadınların neden mizah anlayışı olan erkekleri tercih ettiği üzerine yapılan bir çalışmada, erkekler ve kadınlar genellikle "iyi mizah anlayışını" benzer derecede çekici bulmuşlardır. Ancak fark, kadınların mizah üretimine, erkeklerin ise mizah alıcılığına daha fazla önem vermesidir. Kadınlar komik erkekleri tercih ederken, erkekler güler yüzlü kadınlardan hoşlanma eğilimindedirler."

"Kadınların neden mizah anlayışı olan erkekleri tercih ettiği üzerine yapılan bir çalışmada, erkekler ve kadınlar genellikle "iyi mizah anlayışını" benzer derecede çekici bulmuşlardır. Ancak fark, kadınların mizah üretimine, erkeklerin ise mizah alıcılığına daha fazla önem vermesidir. Kadınlar komik erkekleri tercih ederken, erkekler güler yüzlü kadınlardan hoşlanma eğilimindedirler."

Mizah yeteneği genellikle zekayı ve yaratıcılığı işaret ederken, mizah anlayışı ise kadınlarda cinsel ilgiyi gösterebilir. Kadınlar, daha fazla ebeveyn yatırımı yapmaları nedeniyle seçici olma eğilimindedirler. Bu sebeple, genetik kalite ve zeka onlar için daha büyük bir öneme sahip olabilir. Erkekler ise mizah alıcılığını çekici bulma eğilimindedir çünkü bu özellik, erkeklerde üreme başarısıyla ilişkilendirilmiş ve geçmişte birçok dişiyle birlikte olabilme yeteneği olarak kabul edilmiştir.

Twitter (X) halkı da bu durum hakkında şöyle düşünüyor.😂

Twitter (X) halkı da bu durum hakkında şöyle düşünüyor.😂
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mamamia

Şahsen buna katılıyorum ama komik derken öyle saçma salak değil esprili olmak da ince zeka gerektirir, eğer ağzınız iyi laf yapıyor ve ince esprili, komiksen... Devamını Gör

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Senin gönlün meshûr ve müsahhardır, mazursun Gamın ne olduğunu aslâ bilmedin mâzursun Ben sensiz bin gece kan yuttum Sen bir gece sensiz kalmadın, mâzursun ... Devamını Gör

s.rtc

Komik ama fakir bir erkektense ciddi ve zengin erkeği daha çok tercih ediyorlar ( çoğu )