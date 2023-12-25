Yapılan Araştırmalara Göre Kadınlar, Komik Erkeklerden Daha Çok Hoşlanıyor!

Uzun vadeli bir ilişki, hayatın zorluklarına birlikte göğüs germeyi gerektirir. Kadınlar genellikle umudu kaybetmeden engellerle başa çıkabilen birini ararlar. Carole Lieberman, bir psikiyatrist ve 'Bad Boys and Bad Girls' kitabının yazarı, mizah anlayışının kişinin zorlukları aşma yeteneğini yansıttığını belirtiyor. Lieberman'a göre, hayatta gülmek en iyi ilaçtır. Selective Search'in kurucusu Barbie Adler ise, bir ilişkide espri yapabilen bir erkeğin ruh halini yükseltebileceğini ve en kötü günleri bile aydınlatabileceğini vurguluyor - ve hangi kadın bunu istemez ki?